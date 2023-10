Putin pide a exrepúblicas soviéticas ampliar su influencia; ofrece mediar en guerra Israel-Hamas

El presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov, derecha, y su homólogo ruso Vladímir Putin conversan durante una ceremonia de bienvenida para los jefes de delegaciones de la Comunidad de Estados Independientes, el viernes 13 de octubre de 2023, en Biskek, Kirguistán. (AP Foto/Vladimir Voronin) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved