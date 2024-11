Putin hace alarde de nuevo misil ruso y lanza advertencia a la OTAN

“Los sistemas de defensa aérea modernos que existen en el mundo, y las defensas antimisiles creadas por los estadounidenses en Europa, no pueden interceptar este tipo de misiles”, declaró Putin en un tono gélido y amenazante.

En julio reportó que Rusia comenzaría a producir misiles de alcance intermedio para “imitar” los planes estadounidenses de desplegar tales armas. En su discurso del jueves, declaró que Moscú desarrolló el Oreshnik en respuesta al desarrollo y despliegue de misiles estadounidenses con un alcance similar.

Los misiles balísticos de alcance intermedio (IRBM, por sus siglas en inglés) pueden volar de 500 a 5.500 kilómetros (310 a 3.400 millas). Los funcionarios militares ucranianos reportaron que el misil fue lanzado desde la región rusa de Astracán, en el mar Caspio, a 800 kilómetros (500 millas) al este.

Aunque Rusia ha lanzado misiles de crucero a Ucrania desde distancias aún mayores, el nuevo misil de alcance intermedio representa el primer uso de este tipo de misil balístico lanzado desde tierra, el cual puede llevar una carga convencional mucho más pesada y también podría equiparse con varias ojivas nucleares.

Putin se jactó de que el misil, el más reciente en el arsenal de armas hipersónicas de Rusia, alcanza su objetivo a velocidades de Mach 10, lo que hace que las defensas antimisiles occidentales sean inútiles.

Matthew Savill, director de ciencias militares en el Royal United Services Institute —un grupo de expertos en seguridad y defensa—, señaló que el misil utilizado el jueves tiene un alcance “muy superior a cualquiera de los vistos en este conflicto hasta ahora, y posiblemente sea su primer uso en combate”.

Dijo que el misil era capaz de lanzar varias ojivas a velocidades extremadamente altas, aunque son menos precisas que los misiles de crucero o los misiles balísticos de corto alcance.

El video del ataque mostró seis estelas de fuego seguidas de poderosas explosiones, un indicio aparente de que se utilizaron varias ojivas. La autenticidad de los videos no pudo confirmarse de forma independiente.

En cuanto a la afirmación de Putin de que los sistemas occidentales no pueden interceptar el misil, Savill dijo que “es bastante difícil defenderse de ellos” incluso para los avanzados sistemas Patriot de Estados Unidos.

“Estás lanzando vehículos de reentrada múltiple e independiente (MIRV, por su siglas en inglés) a una velocidad extremadamente alta, por lo que incluso los Patriot tendrán dificultades para interceptarlos”, agregó.

Putin dijo el jueves que el uso del Oreshnik es una respuesta a los ataques ucranianos contra instalaciones militares rusas en las regiones de Bryansk y Kursk esta semana con armas suministradas por Occidente.

Uno de esos ataques mató e hirió a un número no especificado de militares rusos, lo que, según el gobernante del Kremlin, agregó “elementos de carácter global” al conflicto.

Putin ha advertido anteriormente que el uso de armas occidentales significaría que Rusia y la OTAN están en guerra.

“Creemos que tenemos el derecho de utilizar nuestras armas contra instalaciones militares de los países que permitan usar sus armas contra nuestras instalaciones”, dijo. “Y en caso de una intensificación de acciones agresivas, responderemos decididamente de igual manera”.

Si Rusia lanza más ataques contra Ucrania con el nuevo misil, avisará de su uso con antelación para permitir que los civiles se pongan a salvo, en un gesto “humanitario”, añadió Putin, y agregó que a Moscú no le preocupa que el enemigo lo sepa, ya que no puede detener el ataque.

“Recomendaría a las élites gobernantes de los países que traman planes para utilizar sus contingentes militares contra Rusia que lo piensen seriamente”, advirtió Putin.

Savill opinó que el nuevo misil envía una señal atemorizante desde Moscú: “Tenemos cosas que los llenan de ira”.

El mensaje más amplio para Occidente es este: “estamos felices de participar en una competencia en torno a misiles balísticos de alcance intermedio. P.D.: Estos podrían tener ojivas nucleares. ¿Realmente quieren correr ese riesgo?”.

Dmitry Medvedev, el subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia —que preside Putin—, subió el tono de la retórica al publicar un video del ataque con misiles a Ucrania y reprender a Occidente.

“Así que, ¿eso es lo que querían? ¡Pues ciertamente que ahí lo tienen! Un ataque con misiles balísticos hipersónicos”, publicó en la red social X.

En un discurso a la nación, el presidente Volodymyr Zelenskyy denunció el ataque y acusó a Moscú de utilizar a Ucrania como campo de pruebas para su nueva arma.

“Hoy, nuestro vecino desquiciado ha demostrado una vez más lo que realmente es, y cuánto desprecia la dignidad, la libertad y la vida humana misma. Y lo aterrorizado que está”, declaró.

Dos funcionarios estadounidenses —quienes no estaban autorizados a hacer comentarios públicos sobre este delicado asunto y por lo tanto hablaron bajo condición de anonimato— dijeron que Rusia sólo tiene unos cuantos misiles experimentales de este tipo en su posesión y que no es una capacidad que se prevé sea desplegada contra Ucrania con regularidad.

John Healey, secretario de Defensa del Reino Unido, reportó a los legisladores que la guerra está en “un momento grave” y que “la línea del frente es ahora menos estable que en cualquier otro momento” desde que comenzó el conflicto.

“En las últimas semanas hemos visto una intensificación muy clara por parte de Putin y sus fuerzas”, agregó. “Han intensificado los ataques al sistema energético de Ucrania antes del invierno, han intensificado los ataques a centros civiles matando a niños, han desplegado al menos a 10.000 efectivos norcoreanos en la línea del frente”.

Los periodistas de The Associated Press Jill Lawless, en Londres, y Aamer Madhani, Tara Copp y Lolita C. Baldor, en Washington, contribuyeron a este despacho.

FUENTE: Associated Press