Putin acusa a Ucrania de derribar avión con prisioneros de guerra

“Sabiendo (que los prisioneros estaban a bordo), atacaron este avión. No sé si lo hicieron a propósito o por error, por irresponsabilidad”, dijo Putin en un encuentro con estudiantes.

Putin no entró en detalles para apoyar su acusación de que Ucrania tenía la culpa, también formulada por otros funcionarios rusos. Las autoridades ucranianas no han dicho si sus fuerzas derribaron la aeronave, pero han reclamado una pesquisa internacional. No fue posible verificar la acusación de Moscú en forma independiente.