Puerto Rico se prepara para día electoral mientras un candidato de tercer partido hace historia

Un cartel que promueve a Juan Dalmau, candidato a la gobernación de Puerto Rico por la alianza del Partido Independentista Puertorriqueño y Movimiento Victoria Ciudadana se exhibe frente a una autopista de San Juan, Puerto Rico, el sábado 2 de noviembre de 2024. (AP Foto/Alejandro Granadillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved