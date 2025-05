¿Puede el papa León XIV seguir siendo estadounidense ahora que es jefe de un Estado extranjero?

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

El papa León XIV saluda antes de su primera audiencial general semanal en la Plaza de San Pedro, el miércoles 21 de mayo de 2025, en el Vaticano. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

El papa León XIV saluda antes de su primera audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, el miércoles 21 de mayo de 2025, en el Vaticano. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

El papa León XIV saluda antes de su primera audiencia semanal general en la Plaza de San Pedro, el miércoles 21 de mayo de 2025, en el Vaticano. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

No obstante, el Departamento de Estado estadounidense señala en su sitio web que puede “revisar activamente” el estatus de ciudadanía de los estadounidenses que “se desempeñan como jefe de Estado, jefe de gobierno o ministros de Relaciones Exteriores extranjeros”.

“Ese tipo de casos plantean cuestiones complejas de derecho internacional, incluidos temas relacionados con el nivel de inmunidad ante la jurisdicción estadounidense que se le puede otorgar a la persona que ejerce ese cargo”, señala la política.

El Departamento de Estado declinó comentar sobre el estatus de la ciudadanía del papa. Un portavoz informó que el departamento no hace declaraciones sobre la ciudadanía de las personas.

El tema central es si líderes extranjeros deben tener ciudadanía estadounidense cuando también gozan de una amplia inmunidad frente a las leyes de Estados Unidos, expuso Peter Spiro, profesor de derecho de la Universidad del Temple y experto en derecho sobre ciudadanía. Dicha inmunidad contradice el principio constitucional de que ningún estadounidense debe estar por encima de la ley.

Sin embargo, en una decisión de 1980 la Corte Suprema falló que a los estadounidenses no se les puede privar de su ciudadanía a menos que renuncien a ella intencionalmente.

“El Departamento de Estado nunca asume que usted tiene la intención de perder su ciudadanía a menos que lo manifieste específicamente durante el proceso de renuncia”, agregó Spiro.

Indicó que sería difícil argumentar que León XIV, al convertirse en papa, mostrara tener la intención de renunciar a la ciudadanía estadounidense.

“Creo que es muy improbable que Estados Unidos tome medidas para revocar la ciudadanía del papa”, opinó Spiro.

La ley peruana no tiene conflicto con el hecho de que el papa León XIV mantenga su ciudadanía, dijo Jorge Puch, subdirector de Vínculos y Archivo Registral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú.

A León XIV se le otorgó la ciudadanía peruana en agosto de 2015, un mes antes de que el papa Francisco lo nombrara obispo de Chiclayo, en la región norte del país sudamericano. Para poder recibirla, tenía que haber residido en Perú por lo menos dos años y aprobar un examen de educación cívica.

Todos los peruanos adultos, incluidos los ciudadanos naturalizados, deben votar en las elecciones hasta los 69 años. Votar en los comicios presidenciales de Perú del próximo abril no será obligatorio para León XIV: cumplirá 70 años en septiembre.

No está claro qué sucedió con la ciudadanía de los predecesores de León XIV una vez que se convirtieron en papas. Esa no es información que el Vaticano haga pública.

El papa Francisco renovó su pasaporte en su país natal, Argentina, en 2014, un año después de ser elegido pontífice. El papa Benedicto XVI, nacido en Alemania, y el papa Juan Pablo II, originario de Polonia, nunca renunciaron públicamente a la ciudadanía de sus países de origen.

Juan Pablo II fue el primer papa no italiano en 455 años.

Margaret Susan Thompson, profesora de historia de la Universidad de Syracuse y experta en catolicismo estadounidense, dijo que duda que León XIV renuncie a su ciudadanía estadounidense, pero cree que el nuevo papa envió un mensaje al pronunciar su primer discurso en italiano y español, sin usar el inglés.

“Creo que quiere enfatizar que es el papa de la Iglesia católica universal”, opinó Thompson, “y no un estadounidense que ocupa ese cargo”.

Sí. Estos son algunos ejemplos notables:

El ex primer ministro británico Boris Johnson nació en Nueva York de padres británicos en 1964. Dejó Estados Unidos cuando era niño y renunció a su ciudadanía estadounidense en 2016, mientras era secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido. Johnson se convirtió en primer ministro tres años después.

Mohamed Abdullahi Mohamed era ciudadano estadounidense cuando fue elegido presidente de Somalia en 2017. Nacido en Somalia, se mudó a Estados Unidos en 1985 y se naturalizó en la década de 1990. Mohamed renunció a su ciudadanía estadounidense dos años después de asumir la presidencia.

Valdas Adamkus se naturalizó estadounidense después de que su familia huyera de Lituania para escapar de la ocupación soviética. Regresó y ganó la presidencia de Lituania en 1998, algunos años después de que la Unión Soviética se desintegrara. Renunció a su ciudadanía estadounidense tras ser elegido.

____

La reportera de la AP Regina García Cano, en Ciudad de México, contribuyó a este despacho. Bynum reportó desde Savannah, Georgia.

____

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

FUENTE: Associated Press