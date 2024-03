Proyecto de ley de Georgia castigaría a ciudades que incumplan ley contra santuarios para migrantes

El senador estatal de Georgia Randy Robertson discute un proyecto de ley para castigar a las ciudades y condados que violen la ley estatal de inmigración durante una reunión de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, el miércoles 6 de marzo de 2024, en el Capitolio de Georgia en Atlanta. (AP Foto/Jeff Amy) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.