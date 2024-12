Protestas exponen choque de valores e intereses en Georgia ante tensiones entre Rusia y Occidente

Una manifestante sostiene una bandera de la Unión Europea el martes 3 de diciembre de 2024 en Tiflis, Georgia, junto a una barricada en llamas durante una protesta contra la decisión del gobierno de suspender las negociaciones para que el país se incorpore a la UE. (AP Foto/Zurab Tsertsvadze) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved