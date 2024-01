Promesas de Trump de deportar a millones se contradicen por su antecedente en la Casa Blanca

Noelia Sanchez, centro, y su madre Aurora Sandoval cocinan tamales en la vivienda familiar en Chicago el 26 de diciembre de 2023. Cuando Sanchez tenía 1 año de edad, ella y su madre, que no tenían papeles para trabajar, fueron detenidas con muchos otros inmigrantes en un poblado de Texas cerca de la frontera. La niña nacida en Estados Unidos y su madre fueron deportadas a México junto con cientos de miles de personas más. (Foto AP/Erin Hooley) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.