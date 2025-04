Programas de salud mental ayudan a prevenir suicidios, dice estudio

El Hospital Henry Ford en Detroit el 31 de octubre del 2012. (David Coates/Detroit News via AP)

El enfoque marcó una diferencia, y durante todo 2009, el sistema de salud no registró suicidios entre pacientes. Los investigadores luego estudiaron lo que sucedió cuando un sistema de salud diferente, Kaiser Permanente, adoptó el programa en cuatro ubicaciones desde 2012 hasta 2019.

Keyes señaló que investigaciones previas han demostrado que casi todos los que mueren por suicidio son vistos por un proveedor de atención médica en el año anterior a su muerte. Muchas consultas médicas han comenzado a preguntar a los pacientes si han pensado en lastimarse.

"Estamos entrando en contacto con personas que están en alto riesgo de suicidio. Si no les preguntamos, no lo sabemos", sostuvo Keyes, quien no participó en el nuevo estudio.

Subvenciones del Instituto Nacional de Salud Mental financiaron la investigación.

Mike Hogan, quien dirigió sistemas de salud mental en Connecticut, Ohio y Nueva York, y presidió la comisión sobre salud mental del presidente George W. Bush en 2002 y 2003, afirmó: "Los problemas de salud complejos como el suicidio no pueden ser resueltos efectivamente sin liderazgo federal".

"Este es un informe de investigación muy importante, que confirma que reducir el suicidio entre las personas en los sistemas de salud es posible", añadió.

