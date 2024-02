Programa Mundial de Alimentos anuncia ayuda para 3 millones de etíopes. Millones más necesitan ayuda

Una mujer etíope recoge porciones de chícharos amarillos para asignarlos a las familias después de ser distribuidos por la Sociedad de Socorro de Tigray en la ciudad de Agula, en la región de Tigray, en el norte de Etiopía, el 8 de mayo de 2021. (AP Foto/Ben Curtis, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved