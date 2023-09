Prisión de Minnesota logra resolución con reos que se negaban a volver a sus celdas por el calor

El director ejecutivo del sindicato que representa a los funcionarios correccionales de Stillwater, Bart Andersen, afirmó en un comunicado que el incidente es “endémico y pone de manifiesto la verdad que se esconde tras las operaciones del Departamento de Correccionales de Minnesota con una falta crónica de personal”.

Andersen dijo que tales condiciones molestan a los reclusos debido a las restricciones en el tiempo de programas y recreación “cuando no hay suficiente personal de seguridad para proteger la instalación.”

Haynes, Boehnke y Cathy Stroud Caldwell dijeron que las acciones emprendidas por los reclusos fueron una respuesta improvisada a condiciones inseguras, como la falta de agua limpia para beber, la cual dicen sale de color marrón. El departamento dijo que las afirmaciones “sobre la falta de agua limpia en las instalaciones son patentemente falsas”.

“No tuvieron tiempo de organizarse y planificar”, comentó Haynes. “Simplemente fue como... no vamos a volver a esa celda calurosa sin agua potable y sin poder ducharnos”.

Las intensas olas de calor en todo Estados Unidos han aumentado la preocupación por la población carcelaria, especialmente la que se encuentra en instalaciones con poca ventilación o sin aire acondicionado.

En total, alrededor de 1.200 reclusos se encuentran en las instalaciones ubicadas en Bayport, a poca distancia al sureste de Stillwater, según los registros del departamento.

Kevin Reese, fundador de la organización Until We Are All Free (Hasta que todos seamos libres), describió Stillwater como un “horno de pizza” en los veranos. Estuvo encarcelado allí durante los veranos de 2006 a 2009.

“Es un edificio de 100 años de antigüedad sin aire acondicionado, sin aire central”, comentó Reese. “Las paredes sudan”.

FUENTE: Associated Press