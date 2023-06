Prisión a exoficial de EE.UU. por participar en asalto al Capitolio

ARCHIVO - Partidarios del presidente Donald Trump se aglomeran frente l Capitolio, Washington, 6 de enero de 2021. Paul Lovely, un exempleado de la Agencia de Seguridad Nacional, fue condenado el martes 13 de junio de 2023 a dos semanas de prisión por participar en el asalto al Capitolio junto con otros miembros de lo que las autoridades consideran un movimiento extremista de derecha. (AP Foto/Jose Luis Magana, File) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved