Principal asesor de Biden para Latinoamérica deja su cargo en marzo

ARCHIVO - El directordel Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, escucha mientras el presidente Joe Biden celebra una reunión bilateral virtual con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, el 23 de febrero de 2021. González dará un paso al costado a mediados de marzo de 2024, según dijo un portavoz del consejo bajo condición de anonimato el 14 de febrero de 2024. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved