Primera vez en EEUU: Empresa de servicios públicos solicita permiso para pequeño reactor nuclear

Foto difundida por Tennessee Valley Authority, que muestra a Scott Hunnewell, vicepresidente del programa de energía nuclear de la compañía, al firmar la solicitud del permiso de construcción de un reactor nuclear en in Chattanooga, Tennessee, el 19 de mayo del 2025. (Tennessee Valley Authority via AP)

“La energía nuclear es muy confiable, muy resiliente. Es libre de carbono”, manifestó a The Associated Press en una entrevista exclusiva el lunes. “Es, lo que consideraría, una de las fuentes de generación de mayor calidad que tenemos. Y así, iniciar un camino no solo ayuda a otros en Estados Unidos a seguir, sino que también puede ayudar a Estados Unidos a liderar el mundo en la nueva tecnología”.