Primarias de Ohio sentarán las bases para alterar el control partidista de la Corte Suprema estatal

Desde la izquierda, Kathy Telban, de Mayfield Heights, Ohio, habla con Lisa Forbes, candidata demócrata a la Corte Suprema de Ohio y Angel Washington, candidata a representante estatal de Ohio, en un evento de empoderamiento de la mujer en Richmond Heights, Ohio, el sábado 9 de marzo de 2024. (AP Foto/Phil Long) Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved