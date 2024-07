Presidente turco reduce esperanzas de reanudar diálogo sobre división étnica de Chipre

Una niña deja flores en las tumbas de soldados fallecidos en la invasión turca de 1974 en Chipre, en el cementerio militar de Tymvos Macedonitissas, en la capital dividida de Nicosia Chipre, sábado 20 de julio de 2024. (AP Foto/Philippos Christou) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved