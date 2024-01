Presentan cargos contra hombre acusado de matar a su esposa y tres hijas adultas en Chicago

La policía trabaja en la escena de una matanza en Tinley Park, Illinois, 21 de enero de 2024. Se presentaron cargos de homicidio el martes contra un vecino de un suburbio de Chicago acusado de matar a su esposa y tres hijas adultas. (Eileen T. Meslar/Chicago Tribune via AP) Chicago Tribune

“Las palabras no alcanzan a describir la tristeza que siento ante esta horrible tragedia”, dijo el alcalde Michael Glotz en un comunicado el martes. “Han muerto una madre y sus tres hijas, asesinadas en un acto de violencia familiar sin sentido”.

Maher Kassem debía presentarse en una audiencia para determinar la fianza. Su teléfono no aceptaba mensajes. Los funcionarios de la corte del condado Cook no aclararon si contaba con abogado. La oficina de defensores públicos del condado no aclaró si lo representaba.