Postura firme de Putin en plan de paz para Ucrania muestra su determinación en exigencias rusas

Al mismo tiempo, ha tratado de no hacer enfurecer al presidente estadounidense Donald Trump, elogiando su diplomacia y declarando que Moscú está abierto a conversaciones de paz, incluso cuando establece condiciones excesivas que Kiev y Occidente rechazan.

Trump, quien alguna vez prometió poner fin a la guerra de tres años en 24 horas, ha trastocado la política de Estados Unidos de aislar a Rusia al sostener llamadas con Putin y denigrar al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Sin embargo, al mismo tiempo Trump le advirtió a Putin que no “juegue conmigo”, y amenazó a Moscú con imponerle sanciones si no respalda sus propuestas de paz.

En días recientes, Trump indicó que está perdiendo la paciencia con Putin, y declaró que el gobernante ruso se había vuelto "loco" al intensificar los ataques aéreos sobre Ucrania. También manifestó: "De lo que Vladímir Putin no se percata es que, si no fuera por mí, muchas cosas realmente malas ya habrían sucedido en Rusia, y me refiero a realmente malas. ¡Está jugando con fuego!".