Por qué la AP declaró que Trump ganó Arizona

Un simpatizante del expresidente Donald Trump vitorea a Kari Lake, candidata al Senado de Arizona, mientras la multitud aguarda la llegada del candidato republicano a la vicepresidencia, JD Vance, en un mitin el sábado 2 de noviembre de 2024, en Scottsdale, Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved