¿Por qué es Haití tan caótica? Los líderes usaron a las pandillas, pero las pandillas ganaron fuerza

Un policía camina junto a una comisaría quemada que fue incendiada por pandilleros en Puerto Príncipe, Haití, el martes 5 de marzo de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Jimmy Chérizier, un expolicía de élite conocido como Barbacue y que ahora dirige una federación de pandillas, camina de la mano de varios niños en una visita al distrito de La Saline en Puerto Príncipe, Haití, el 24 de enero de 2023. (AP Foto/Odelyn Joseph, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una niña se asoma a la mirilla de una puerta de seguridad mientras varios residentes huyen de sus hogares por la violencia de pandillas, en Puerto Príncipe, Haití, el sábado 9 de marzo de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Jimmy Chérizier, un expolicía de élite conocido como Barbecue que ahora dirige una federación de pandillas, ofrece una conferencia de prensa en el vecindario de Delmas 6 de Puerto Príncipe, Haití, el martes 5 de marzo de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Jóvenes y miembros de las pandillas de Jimmy Chérizier, alias Barbecue, un expolicía que lidera una coalición de pandillas, se ven durante una marcha para pedir justicia por el presiente asesinado de Haití Jovenel Moïse, en el vecindario de La Saline, Puerto Príncipe, Haití, el 26 de julio de 2021. (AP Foto/Matias Delacroix, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer se ve en el suelo mientras llora la muerte de un familiar baleado por agresores desconocidos cuando estaba sentado en su motocicleta en la zona de Delmas, en Puerto Príncipe, el viernes 8 de marzo de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cuerpo de un hombre se ve en un charco de sangre junto a su motocicleta en la zona de Delmas, Puerto Príncipe, Haití, el 8 de marzo de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El primer ministro de Haití, Ariel Henry, asiste a un discurso en la Universidad Internacional de Estados Unidos en Nairobi, Kenia, el 1 de marzo de 2024. El primer ministro viajó a Kenia para impulsar un despliegue respaldado por Naciones Unidas de policías del país africano para combatir a las pandillas en Haití. Henry, que enfrenta peticiones de que renuncie o forme un consejo de transición, o ha podido regresar a su país. (AP Foto/Andrew Kasuku, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El expresidente de Haití Jean-Bertrand Aristide, a la izquierda, bromea con el recién nombrado presidente de Haití René Préval durante ceremonias de investidura en el Palacio Nacional en Puerto Príncipe, Haití, el 7 de febrero de 1996. Préval, el único presidente de Haití elegido de forma democrática y que completó dos mandatos, empleó mano dura con las pandillas y les dio la opción de "desarmarse o morir". (AP Foto/Daniel Morel, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Guy Philippe, que lideró la rebelión contra el expresidente Jean-Bertrand Aristide, es recibido por partidarios en una marcha de miles de personas en Puerto Príncipe, Haití, el 7 de marzo de 2024. Philippe, que entonces era oficial de policía, atacó el Palacio Nacional en un intento de golpe que llevó al presidente, Jean-Bertrand Aristide, a convocar a los pandilleros a salir de las barriadas. (AP Foto/Ricardo Mazalan, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Miembros de MINUSTAH, un contingente de Naciones Unidas establecido en 2004, patrullan la comunidad de Marttisant en Puerto Príncipe, Haití, el 31 de julio de 2007. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo) AP2007