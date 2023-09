Por pavor a la nueva ley, inmigrantes de Florida cambian radicalmente sus rutinas

Trabajadores agrícolas ajustan el enrejado para el cultivo de melón amargo, el 5 de septiembre de 2023, en Homestead, Florida. Los trabajadores indocumentados viven con miedo y ansiedad por la nueva ley firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. La norma exige a las empresas con más de 25 empleados que verifiquen si cuentan con autorización legal. (AP Foto/Marta Lavandier). Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.