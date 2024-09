Popularidad del papa Francisco es alta en Latinoamérica, pero ha bajado en su natal Argentina

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Analistas y personas con información privilegiada del Vaticano han dicho que el papa trata de evitar ser arrastrado por la polarización política que ha dividido a los argentinos durante décadas.

Pero el pontífice dijo a principios de este año que visitará su nativa Argentina en la última parte de 2024. Será su primera visita en su papado de casi 12 años, y ocurrirá en un momento en que sus compatriotas sufren económicamente debido a un creciente índice de pobreza y una de las tasas de inflación más altas del mundo.

En la encuesta se encontró que:

-En Brasil y México, 68% de los adultos tienen una opinión favorable del papa.

-En Colombia, 72% comparten esta opinión, en comparación con 83% de los adultos a finales de 2013.

-En Chile, sólo aproximadamente la mitad de los adultos tienen una opinión positiva de Francisco.

La impresión favorable de Francisco entre los adultos estadounidenses alcanzó una cifra alta entre 2015 y 2017, cuando siete de cada 10 estadounidenses lo consideraban positivamente. Actualmente, 57% de los adultos estadounidenses tienen una opinión favorable del papa.

En la encuesta se encontró que los católicos estadounidenses (75%) tienen mayores probabilidades que los protestantes (51%) o las personas sin afiliación religiosa (56%) de tener actualmente una opinión positiva de Francisco.

