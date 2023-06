Policías suspenden por error actuación de coro infantil en el Capitolio

En esta imagen tomada de un video, miembros del Coro Infantil Rushingbrook de Greenville, Carolina del Sur cantan el himno nacional de Estados Unidos en el Salón Nacional de las Estatuas, en el Capitolio, el viernes 26 de mayo de 2023, en Washington. (AP Foto/Farnoush Amiri) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved