Policía parisina recibirá bonificaciones por Juegos Olímpicos

Policías de París se manifiestan con banderas que convierten los anillos olímpicos en esposas, 10 de enero de 2024. Los agentes que cumplan funciones en los Juegos Olímpicos de París recibirán pagos especiales, se informó el 30 de enero de 2024. (AP Foto/Michel Euler) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.