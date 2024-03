Policía de Ohio confirma 2 muertes por potente tormenta que causó daños en tres estados

Joe Kopus, comisario adjunto de la policía del condado de Logan, en Bellefontaine, Ohio, confirmó los decesos en un correo electrónico enviado a primera hora del viernes a The Associated Press. Es probable que aparezcan más victimas mortales, añadió apuntando que en Lakeview, Midway, Orchard Island y Russel’s Point había grandes daños.

“Hay muchos muchos heridos de consideración, pero desconozco el número. No sé dónde están. No sé qué tipo de heridas sufren”, dijo el comisario de la policía estatal de Indiana, Douglas Carter, a reporteros poco antes de la medianoche. “Hay muchas cosas que aún no sabemos”.