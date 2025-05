¿Podrá conseguir una vacuna contra el COVID-19 en los próximos meses? Esto es lo que se sabe

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien fue un activista anti-vacunas durante mucho tiempo, dijo esta semana que las vacunas ya no se recomiendan para niños sanos y mujeres embarazadas, usurpando una decisión que normalmente toman expertos científicos, no designados políticos.

Todavía no está claro quién podrá recibir qué vacunas este otoño.

Los fabricantes de vacunas planean emitir vacunas actualizadas contra el COVID-19 a finales del verano o en otoño. Pero la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha dicho que planea limitar la aprobación de vacunas estacionales a personas mayores y otros en alto riesgo, a la espera de más estudios sobre los demás.

Incluso si Estados Unidos aprueba vacunas solo para ciertos grupos, aún podría ser posible que otros obtengan la vacuna dependiendo del resultado de próximas reuniones consultivas, movimientos regulatorios y decisiones de aseguradoras y empleadores.

Las aseguradoras basan las decisiones de cobertura en las recomendaciones de ese panel de los CDC, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización. No está claro qué papel jugará ahora ese panel. Pagar de su bolsillo podría costar alrededor de 200 dólares.

Pero algunas aseguradoras y empleadores pueden decidir seguir cubriendo las vacunas independientemente de las nuevas recomendaciones, dijo Jen Kates, vicepresidenta senior de la organización sin fines de lucro KFF, que estudia temas de atención médica. Señaló que pueden considerar que el gasto vale la pena si evita una factura más alta de alguien hospitalizado por el coronavirus.

La FDA publicó una lista de condiciones de salud que, según dijo, calificarían, incluyendo asma, cáncer, diabetes, obesidad e inactividad física. Los CDC tienen una lista más extensa.

Pero, nuevamente, aún no se sabe cómo se desarrollará esto. Por ejemplo, podría ser difícil para las personas demostrar que califican. Si se vacunan en una farmacia, por ejemplo, el farmacéutico normalmente no sabría sobre problemas de salud subyacentes o incluso preguntaría. Kates dijo que no está claro si la medida de Kennedy afectaría si los médicos recomiendan la vacuna.

Y Sethi, el experto de UW-Madison, dijo que "este elefante en la habitación" es que bloquear la vacunación a los sanos puede significar que las personas que tienen un factor de riesgo y simplemente no lo saben se quedarán sin ella.

Para hacer más grande la confusión, la FDA incluyó el embarazo y el embarazo reciente en la lista de condiciones que calificarían a alguien para una vacuna, pero Kennedy dijo que el embarazo ya no era una calificación en su anuncio de esta semana.

Las complicaciones del COVID-19 durante el embarazo pueden incluir parto prematuro así como enfermedad grave en la madre, y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal dijo que "reafirma firmemente" su recomendación de vacunación durante el embarazo.

El Departamento de Salud y Ciencia de Associated Press recibe apoyo del Grupo de Medios Educativos y Científicos del Instituto Médico Howard Hughes y la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press