Pittsburgh: Asesino de 11 personas en una sinagoga puede recibir pena de muerte

ARCHIVO - Un monumento improvisado frente a la sinagoga Árbol de la Vida en Pittsburgh luego de una matanza perpetrada el 29 de octubre de 2018. El autor de la matanza de 11 personas puede ser condenado a muerte, resolvió un jurado federal el jueves 13 de julio de 2023. (AP Foto/Matt Rourke, File) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.