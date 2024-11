Piloto de helicóptero hablaba con controlador aéreo durante choque fatal en Houston

Dos de las tres balizas luminosas de la torre se podían ver parpadeando en un video de vigilancia, mientras que la tercera baliza no era visible, según el informe.

El propietario de la torre, SBA Communications, informó a los investigadores que no hubo cortes en la torre.

La compañía no ha respondido a un mensaje en busca de comentarios enviado el viernes por The Associated Press.

SBA Communications había indicado anteriormente que coopera con los investigadores y se ha emitido un Aviso a las Misiones Aéreas, que informa a los pilotos sobre posibles peligros de vuelo, pero declinó hacer más comentarios citando la investigación en curso.

El informe de la NTSB indicó que el aviso se emitió el 16 de octubre después que la compañía adquiriera la torre en septiembre.

El reporte preliminar no proporciona una causa probable del choque, la cual se dará en el informe final que se espera entre 18 y 24 meses.

FUENTE: Associated Press