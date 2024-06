Phoenix utiliza inmersión en hielo para atender a víctimas de la ola de calor en el suroeste de EEUU

El capitán de bomberos de Phoenix John Prato muestra un nuevo protocolo que está adoptando el departamento de bomberos en la ciudad más calurosa de Estados Unidos, antes de la primera ola de calor de la temporada en el oeste del país, el lunes 3 de junio de 2024 en Phoenix. La terapia de inmersión en agua fría ya se utiliza en hospitales de la zona y ahora será empleada por bomberos y paramédicos de Phoenix con los pacientes que encuentren con síntomas de golpe de calor. (AP Foto/Anita Snow) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.