Periodistas de la Casa Blanca rinden homenaje a la Primera Enmienda en su cena anual de prensa

Más tarde mostró un video de presidentes anteriores, desde Ronald Reagan hasta Joe Biden, que ofrecieron discursos en la cena, y señaló que la asociación invita al presidente para demostrar la importancia de una prensa libre en la protección de la democracia.

Trump contraprogramó la última cena durante su primer mandato, organizando un mitin para competir con el evento en 2019, antes de que la pandemia de coronavirus cancelara la cita de 2020. Este año, Trump acababa de regresar del funeral del papa Francisco en Roma y no tenía eventos el sábado por la noche.

El gobierno de Trump ha tenido múltiples enfrentamientos con la prensa en los últimos meses. La FCC está investigando a varias empresas de medios, el ejecutivo trabaja para cerrar Voice of America y otros medios administrados por el gobierno, y The Associated Press ha demandado al gobierno por reducir su acceso a eventos porque no ha cambiado el nombre del Golfo de México de acuerdo con la orden ejecutiva de Trump.

Un juez federal ha emitido una orden judicial preliminar ordenando al gobierno que deje de bloquear a AP en eventos presidenciales. Como respuesta, la Casa Blanca adoptó una nueva política de prensa que otorga al gobierno la discreción exclusiva sobre quién puede hacer preguntas a Trump y reduce drásticamente el acceso de tres agencias de noticias, incluida AP, que sirven a miles de millones de lectores en todo el mundo.

Durante muchos años anteriormente, la asociación de corresponsales determinaba qué organizaciones de noticias tenían acceso a eventos de espacio limitado.

Alex Thompson de Axios, quien ganó el Premio Aldo Beckman por su cobertura del encubrimiento del declive de Biden mientras estaba en el cargo, abordó las quejas de algunos en la derecha de que la prensa había sido demasiado blanda con el demócrata.

"Nosotros, yo incluido, perdimos gran parte de esta historia, y algunas personas confían menos en nosotros por ello", dijo Thompson a la sala de periodistas. "Tenemos cierta responsabilidad por la fe en los medios que está en niveles tan bajos".

La cena del sábado también reconoció a los ganadores de varios premios de periodismo, además de Thompson. Incluyeron:

—El Premio a la Excelencia en Cobertura Presidencial Bajo Presión de Plazo (Prensa): Aamer Madhani y Zeke Miller de AP, por informar sobre la alteración de la transcripción de la Casa Blanca para borrar que Biden llamó "basura" a los partidarios de Trump.

—El Premio a la Excelencia en Cobertura Presidencial Bajo Presión de Plazo (Televisión): Rachel Scott de ABC News, por su cobertura del intento de asesinato de Donald Trump.

—El Premio a la Excelencia en Cobertura de Noticias Presidenciales por Periodistas Visuales: Doug Mills de The New York Times, por su fotografía de Biden caminando bajo un cuadro de Abraham Lincoln.

—El Premio Katharine Graham al Coraje y la Responsabilidad: Reuters, por su serie sobre la producción y el contrabando del narcótico mortal fentanilo.

—Premio Collier a la Rendición de Cuentas del Gobierno Estatal: AP por su serie, "De la prisión al plato: Lucrándose con la fuerza laboral carcelaria de Estados Unidos".

—Premio del Centro para la Integridad de las Noticias: Anthony Zurcher de la BBC por su cobertura de las consecuencias del manejo de Biden de la Guerra de Gaza.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press