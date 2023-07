Partidarios del aborto presentan el doble de firmas necesarias en Ohio

Entregan firmas a la oficina del secretario de Estado de Ohio, Frank LaRose, en el centro de Columbus, Ohio, miércoles 5 de julio de 2023. Partidarios de consagrar el derecho al aborto en la constitución de Ohio entregaron casi el doble de la cantidad de firmas necesarias para someter la enmienda a votación en las próximas elecciones estatales. (AP Foto/Patrick Orsagos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.