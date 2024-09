Participante en asalto al Capitolio es excarcelado por error tras fallo de corte de apelaciones

La BOP dijo a The Associated Press que Kelly fue “liberado inadvertidamente” la semana pasada tras una “interpretación equivocada de una orden judicial”. El comunicado de la oficina no detalla la razón del error, pero afirma que Kelly, de 39 años, se presentó ante un agente de libertad condicional “según lo establecido” y permanece en libertad mientras espera una audiencia para una nueva sentencia.