Paramount pagará 16 millones de dólares en un acuerdo con Trump por entrevista en "60 Minutes"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene en una mesa redonda en el "Alcatraz de los caimanes", un nuevo centro de detención para migrantes en las instalaciones de formación y transición de Dade-Collier, el 1 de julio de 2025, en Ochopee, Florida. (AP Foto/Evan Vucci) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved