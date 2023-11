Para los padres que han vivido tiroteos en EEUU, educar a sus hijos requiere enfrentar los miedos

Hollan Holm, izquierda, y su esposa Kate Dittmeier Holm, derecha, guardan un minuto de silencio junto con su hija Sylvia, de 11 años, durante un mitin en contra de la violencia con armas el sábado 3 de junio de 2023, en Louisville, Kentucky. (AP Foto/David Goldman) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.