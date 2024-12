Para los aeropuertos la música ya no es sólo de fondo

Roz McCommon, centro, actúa en medio de viajeros en el Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma el 26 de noviembre de 2024, en SeaTac, Washington.(Foto AP/Manuel Valdes) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Roz McCommon actúa en el Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma el 26 de noviembre de 2024 en SeaTac, Washington. (Foto AP/Manuel Valdes) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Roz McCommon actúa entre viajeros en el Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma el 26 de noviembre de 2024, en SeaTac, Washington. (Foto AP/Manuel Valdes) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Roz McCommon actúa entre viajeros en el Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma el 26 de noviembre de 2024, en SeaTac, Washington. (Foto AP/Manuel Valdes) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved