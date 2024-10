Para las elecciones de EEUU, la AP realiza el mayor acto periodístico del mundo

ARCHIVO - Periodistas trabajan en una sala de prensa durante el debate presidencial entre el candidato republicano, Donald Trump, en la pantalla a la izquierda, y la candidata demócrata, Kamala Harris, a la derecha, el 10 de septiembre de 2024 en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - La entonces jefa de la oficina de Washington de Associated Julie Pace, a la derecha, revisa un titular con el subdirector jefe de operaciones David Scott en la redacción de Associated Press en Washington, el 5 de febrero de 2020. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo) AP

ARCHIVO - Empleados de The Associated Press Television Network trabajan en el control de pantallas en la oficina de Washington de The Associated Press en Washington, el 8 de noviembre de 2016, conforme llegan los resultados en la noche electoral en Estados Unidos. (AP Foto/Jon Elswick, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Un trabajador del condado carga votos por correo en un escáner que registra los votos en una zona de tabulación en el Departamento Electoral del condado Clark, el 29 de octubre de 2020 en Las Vegas. (AP Foto/John Locher, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El logotipo de The Associated Press se ve en la sede de la compañía el 18 de abril de 2017 en Nueva York. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Tabuladores registran resultados electorales de The Associated Press en las oficinas de IBM en la ciudad de Nueva York el día de las elecciones en Estados Unidos, el 3 de noviembre de 1942. Los resultados se recibían en las máquinas de teletipo (al fondo) y se registraban con la ayuda de máquinas de tarjetas perforadas, delante. (AP Foto/Matty Zimmerman, Archivo) 1942 AP

ARCHIVO - Trabajadores en la oficina de Associated Press en Nueva York se ven ocupados trabajando la noche de las elecciones, el 8 de noviembre de de 1932. (AP Foto, Archivo) 1932 AP

ARCHIVO - Los trabajadores de Associated Press en Washington, D.C., Frank Vaille, a la izquierda, y Gordon Brown mantienen actualizada la lista de votos a gobernador la noche de las elecciones el4 de noviembre de 1958. (AP Foto, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.