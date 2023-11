Padre de sospechoso de tiroteo en Illinois se declara culpable por licencia de armas de su hijo

En Illinois, Crimo III enfrenta 21 cargos de homicidio en primer grado, 48 cargos de intento de homicidio y 48 por agresión agravada. El joven ha admitido ser el pistolero en Highland Park, según la fiscalía. No se ha fijado fecha para el juicio.

___

Savage participa en el programa The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative, un programa sin fines de lucro que designa periodistas en salas de redacción para reportar temas de poca cobertura.

FUENTE: Associated Press