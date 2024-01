Ordenan juicio por terrorismo a activista probélico ruso

Sergei Udaltsov, activista político ruso de izquierda, está en la jaula de un tribunal en Moscú, Rusia, viernes 12 de enero de 2024. Sergei Udaltsov, activista probélico ruso y crítico del presidente Vladímir Putin, quedó en prisión preventiva el jueves por presuntos delitos de terrorismo, dijo su abogado a la agencia noticiosa estatal Tass. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.