ONU: La última década fue la más cálida de la Tierra, con niveles de CO2 en máximos de 800.000 años

ARCHIVO - Ricky Leath, especialista en divulgación de la ciudad de Miami, habla con Bei Zhao (derecha) durante una campaña del Homeless Trust del condado Miami-Dade para distribuir botellas de agua y otros artículos a la población sin hogar para ayudarles a soportar las altas temperaturas, el 15 de mayo de 2024, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved