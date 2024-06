Ola de calor récord afecta varias regiones de EEUU, provocando medidas de seguridad

Ethan Hickman utiliza una toalla para enjugarse el sudor mientras se toma un descanso de descargar un contenedor bajo un calor sofocante ante Powder Monkey Fireworks, antes de la apertura de un puesto el lunes 17 de junio de 2024, en Weldon Spring, Missouri, Estados Unidos. (AP Foto/Jeff Roberson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.