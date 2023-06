OEA apela a la unidad de sus países miembros ante las dificultades en las Américas

ARCHIVO - El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, asiste a la apertura de la 52da Asamblea General de la OEA en Lima, Perú, el 5 de octubre de 2022. La OEA abrió el miércoles 21 de junio de 2023 su 53ra Asamblea General, en la que Almagro apeló a la unidad de sus países miembros para los problemas sociales y económicos de las Américas. (AP Foto/Guadalupe Pardo, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved