Obispo destituido de Texas se manifiesta frente a reunión de la Conferencia Episcopal de EEUU

Los obispos de Estados Unidos participan en su reunión anual de otoño en el hotel Marriott Waterfront, el martes 14 de noviembre de 2023, de Baltimore.

“La Iglesia no es simplemente una operación de formulación de políticas”, dijo el arzobispo de Baltimore, William Lori, vicepresidente de la conferencia episcopal, en una rueda de prensa sobre la guía del votante. “Somos una Iglesia de servicio completo. Estamos en la frontera. Estamos sirviendo a los migrantes en nuestras diócesis”.

Afuera del hotel en el último día de sesiones públicas de la reunión, Strickland, el obispo destituido, siguió haciendo visible su presencia.

Strickland dijo que el cardenal Christophe Pierre, nuncio papal en Estados Unidos, le pidió que no asistiera a la reunión. Strickland dijo que no estaba en Baltimore para iniciar un movimiento, y que respetaba la decisión del Vaticano: “El santo padre tiene autoridad para hacer lo que ha hecho”.

Smith informó en Pittsburgh.

