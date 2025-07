Obispo de California suspende obligación de ir a misa por temores de redadas migratorias

Ese mismo mes, mientras agentes federales realizaban arrestos y el gobierno federal desplegaba la Guardia Nacional para mantener el orden durante una serie de protestas en Los Ángeles, Rojas emitió un comunicado en el que denunció que agentes federales ingresaron a propiedades parroquiales y "detuvieron a varias personas", creando un ambiente de miedo y confusión.

"No es del Evangelio de Jesucristo, que nos guía en todo lo que hacemos", señaló. "Pido a todos los líderes políticos y personas que toman decisiones que por favor reconsideren estas tácticas de inmediato, en favor de un enfoque que respete los derechos humanos y la dignidad humana, y que sean constructivas para una reforma más duradera y amplia de nuestro sistema de inmigración".

Creada en 1978, la diócesis atiende a más de 1,5 millones de católicos en el condado Riverside, habitado por hispanos en un 52,5%, y el condado San Bernardino, que es hispano en un 56,4%, según el censo federal de 2020.

Miembros de las parroquias locales que están en Estados Unidos sin autorización han hecho contribuciones positivas a sus comunidades "sin tener otro problema salvo su estatus legal", expresó el obispo.

"La mayoría de ellos están aquí porque querían salvar a sus familias; no tenían otra opción. Creo que les encantaría que les dieran estatus legal, pero ¿quién puede ayudarlos?".

Rojas indicó que sabe que estas personas acudirían a la iglesia si no fuera porque existe una amenaza a su seguridad y la unidad de sus familias.

"Con toda la preocupación y ansiedad que están sintiendo, quería quitarles, por un tiempo, la carga que podrían estar sintiendo por no poder cumplir con este compromiso al que nuestros fieles católicos están llamados", expresó Rojas.

El pastor Omar Coronado, de Inland Congregations United for Change —una organización sin fines de lucro fundamentada en la fe que da servicio a los condados Riverside y San Bernardino—, dijo que el decreto del obispo es "un acto extraordinario de valentía moral y cuidado pastoral".

"En un momento en que tantas familias viven con miedo e incertidumbre, la voz del obispo no sólo ofrece protección, sino esperanza", manifestó en un comunicado. "Estamos profundamente agradecidos por su liderazgo al recordarnos que la fe no está destinada a esconderse detrás de muros, sino a respaldar a los vulnerables".

La diócesis de San Bernardino es la quinta diócesis católica más grande del país y la segunda más grande en California, después de la arquidiócesis de Los Ángeles, que es la más grande del país, con unos 5 millones de miembros. Ni la arquidiócesis de Los Ángeles ni la vecina diócesis de Orange, que atiende a aproximadamente 1,3 millones de católicos, han emitido dispensas similares.

Un portavoz de la diócesis de Orange indicó que en las últimas semanas han tomado medidas para apoyar a la comunidad de inmigrantes, incluido el pedirle a los sacerdotes que lleven la comunión y celebren misa en los hogares de aquellos que temen salir de sus casas. La diócesis también ha compartido protocolos con parroquias y escuelas católicas para ayudarlas a prepararse y responder adecuadamente a la presencia de agentes migratorios en terrenos de iglesias o escuelas, apuntó. Además, la diócesis está coordinando labores para que sacerdotes y diáconos acompañen y apoyen espiritualmente a las personas en audiencias en tribunales de inmigración.

Las parroquias que dependen de la arquidiócesis de Los Ángeles también continúan "proporcionando apoyo a familias e individuos que han sido afectados", señaló un portavoz de la arquidiócesis.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press