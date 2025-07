Nueve reclusos de Nueva Orleans se declaran inocentes de cargos de fuga

Fotos de presos que se escaparon de una cárcel en Nueva Orleans: arriba desde la izquierda: Keith A Lewis, Dkenan Dennis, Gary C Price; abajo desde la izquierda: Robert Moody, Kendell Myles, Corey E Boyd. (Policía de Orleans Parish via AP)

"Todos tienen derecho al debido proceso. Pero hay un video de estos detenidos saliendo corriendo de la cárcel en medio de la noche. No se dirigían a audiencias judiciales. Continuaremos responsabilizando a todos por la fuga", declaró la fiscal general Liz Murrill el miércoles.

Los nueve hombres comparecieron vía Zoom desde la Penitenciaría Estatal de Luisiana para su lectura de cargos el miércoles. El abogado de Groves estuvo presente en la audiencia, pero no presentó una declaración en su nombre, informó The New Orleans Advocate/The Times-Picayune.