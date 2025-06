Nuevas restricciones de viaje de Trump entran en vigor en medio de tensiones sobre inmigración

Vicenta Aguilar, a la derecha, abraza a la novia de su hijo mientras Aguilar y su esposo llegan desde Guatemala para ver a su hijo por primera vez en 22 años y conocer a sus dos nietos, el lunes 9 de junio de 2025, en el Aeropuerto Internacional de Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.