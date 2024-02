¿Novia inocente o conspiradora asesina? Jurado de Connecticut delibera caso de madre desaparecida

Michelle Troconis, a la derecha, comparece en el tribunal con su abogada defensora, Audrey Felsen, durante los alegatos finales de su juicio penal en la Corte Superior de Connecticut en Stamford, Connecticut, el martes 27 de febrero de 2024. (Tyler Sizemore/Hearst Connecticut Media via AP, Pool) Hearst Connecticut Media

Jennifer Dulos, de 50 años, desapareció el 24 de mayo de 2019 y no ha sido encontrada. Los fiscales dijeron al jurado que su exmarido, Fotis Dulos, la atacó en su casa de New Canaan y se fue con su cuerpo. En ese momento estaban peleando por su divorcio y la custodia de sus cinco hijos, y Troconis era la novia de Fotis Dulos y vivía con él en otra casa.

Troconis no testificó durante los 27 días que duró el juicio. Su abogado, Jon Schoenhorn, dijo que la fiscalía no probó ninguna de sus acusaciones más allá de una duda razonable, incluyendo si Fotis Dulos mató a Jennifer Dulos o incluso si estaba en New Canaan esa mañana.