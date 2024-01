NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

DeSantis no citó a Winston Churchill al retirar su candidatura presidencial republicana en EEUU

LOS HECHOS: El 21 de enero The Associated Press reportó que DeSantis suspendió su campaña por la candidatura presidencial republicana en Estados Unidos, poniendo fin a su intento por llegar a la Casa Blanca en vísperas de las primarias de Nueva Hampshire y a la vez respaldando a su acérrimo rival Donald Trump.

“Me queda claro que una mayoría de los votantes de las primarias republicanas quieren darle otra oportunidad a Donald Trump”, señaló mientras veía directamente a la cámara. “Firmé un compromiso para respaldar al nominado republicano y lo cumpliré. Él tiene mi apoyo porque no podemos volver a la vieja guardia republicana de antaño, una forma reempaquetada de corporativismo recalentado que Nikki Haley representa”.

Al finalizar el video, DeSantis dijo “Winston Churchill un día afirmó que el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal; es el coraje para continuar lo que cuenta”.

A raíz de esto, usuarios de redes sociales compartieron la información sobre DeSantis y retomaron la supuesta cita de Churchill.

Pero no es verdad que esas palabras hayan sido pronunciadas por Churchill. De hecho, la cita ha sido atribuida incorrectamente al político británico desde hace tiempo y la International Churchill Society, organización fundada en 1968 después de la muerte de Churchill dedicada a preservar su legado histórico, lo confirmó desde 2013.

“(Churchill) nunca dijo las palabras que más comúnmente se le atribuyen, que son: ‘El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal: lo que cuenta es el coraje de continuar’”, afirmó la organización en una publicación del 4 de julio de 2013 que se encuentra disponible en su página. “Basamos esto en una investigación cuidadosa del canon de cincuenta millones de palabras escritas por y sobre Churchill, incluidos todos sus libros, artículos, discursos y ponencias”.

AP no encontró evidencia oficial ni mediática que pruebe que recientemente se haya atribuido la frase a Churchill.

La decisión de DeSantis dejó a Trump y a la exembajadora ante la ONU Nikki Haley como los últimos dos candidatos de relevancia en las primarias republicanas del martes, que Trump ganó fácilmente.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

____

Video no muestra a marinos SEAL en Ecuador; son agentes de la Guardia Nacional en México

LA AFIRMACIÓN: Marinos de la fuerza especial SEAL de Estados Unidos fueron grabados arribando a Ecuador, donde combatirán a grupos terroristas.

LOS HECHOS: Una publicación ampliamente compartida en redes sociales asegura que marinos SEAL llegaron a Ecuador para atender la situación de violencia que atraviesa el país, que subió de nivel cuando un grupo de hombres armados tomó una canal de televisión.

Bandas del crimen organizado han desencadenado una ola de inseguridad en Ecuador con muertes violentas, extorsiones, secuestros y reiterados enfrentamientos en las cárceles, así como el ataque a la televisora, que llevaron al gobierno a declarar el estado de conflicto bélico interno.

Este lunes el presidente ecuatoriano Daniel Noboa informó que espera armamento, tecnología y entrenamiento por parte de Estados Unidos para enfrentar a estas organizaciones, reportó AP.

Sin embargo, es falso que el video de la publicación muestre a uniformados estadounidenses en Ecuador.

Con una búsqueda inversa, AP identificó que la misma grabación fue difundida el 5 de enero, antes del asalto al canal TC Televisión, en cuentas del gobierno de Tabasco y medios de comunicación locales.

Según estas publicaciones, quienes aparecen en el video son agentes de la Guardia Nacional arribando al aeropuerto de Tabasco una semana después de que se registraran disturbios en cárceles, balaceras y quema de vehículos.

Con Google Maps, AP pudo confirmar que los negocios que aparecen en el video se encuentran en el aeropuerto de Tabasco.

El 10 de enero John Kirby, portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, dijo que Estados Unidos estaba comprometido a “ayudar a respaldar la seguridad y la prosperidad para el pueblo de Ecuador”.

Sin embargo, afirmó: “Alejaría de cualquier consideración sobre las tropas militares estadounidenses o algo por el estilo. No hay planes para eso y deberíamos acabar con eso ahora mismo”.

— El periodista de AP León Ramírez verificó esta información.

____

Fundador del Foro de Davos no habló contra la clase media en evento

LA AFIRMACIÓN: Un video presenta al fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, hablando en contra de la clase media en una charla en 2016 con el entonces vicepresidente estadounidense, Joe Biden.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en la red social X, antes llamada Twitter, incluye la secuencia de Schwab de 2016 con la traducción equivocada para decir erróneamente que el titular del foro habló contra la clase media.

El Foro Económico Mundial es celebrado anualmente en Davos, Suiza, y reúne a cientos de líderes mundiales gubernamentales y corporativos.

La traducción incorrecta dice: “La cuarta revolución industrial tiene un gran reto, es la resistencia de la clase media”. Usuarios compartieron la publicación para criticar al foro y a los participantes.

“Te lo dicen a la cara, sin tapujos: tú eres lo que se interpone entre ellos y su dictadura tecnocrática, por eso quieren que no tengas nada”, dice la publicación que ha sido compartida miles de veces.

Pero al hacer búsquedas de palabras clave en internet, AP corroboró que Schwab no dijo eso. En realidad, el presidente del foro dijo: “La cuarta revolución industrial tiene un gran reto, es el vaciamiento de la clase media, que es un pilar de nuestras democracias”.

La secuencia que circula con la traducción incorrecta, de 17 segundos de duración, no incluye la frase con la cual continuó Schwab, en la que hizo referencia a la aportación de la clase media a la democracia global.

Schwab hizo la declaración antes de presentar a Biden, quien entonces se desempeñaba como vicepresidente del segundo término del mandatario Barack Obama. En su alocución, Biden también habló a favor de la clase media e hizo un llamado a los líderes empresariales a proteger a la clase trabajadora.

El video comenzó a ser compartido tras la realización de la más reciente edición del foro, celebrado del 15 al 19 de enero. En el evento este año los asistentes se concentraron en los avances asombrosos de la IA generativa, de acuerdo con AP. Durante el acto, la IA acaparó los reflectores, ya que los mandatarios mundiales, desde China hasta Francia, prácticamente no hablaban de otra cosa, incluso en las recepciones posteriores a las conferencias.

Tras el reciente evento en Davos en las redes han circulado otras afirmaciones erróneas vinculadas al foro que AP ha verificado.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

____

Biden no ha infiltrado drones en territorio ruso

LA AFIRMACIÓN: Recientemente el presidente estadounidense Joe Biden cometió un terrible error e infiltró drones en territorio ruso.

LOS HECHOS: La publicación hace referencia a una información no confirmada que se publicó originalmente en abril de 2023, no este año. No hay reportes oficiales ni de Estados Unidos ni de Rusia de que esto haya sucedido recientemente.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook señala incorrectamente: “TERRIBLE ERROR DE BIDEN! EUA INFILTRA DRONES EN TERRITORIO RUSO”.

El mensaje incluye un video en el que una conductora dice que “las fuerzas ucranianas habrían utilizado un vehículo aéreo no tripulado, un dron” de fabricación estadounidense “por primera vez desde que inició el conflicto militar” entre Rusia y Ucrania.

En la grabación dice que medios locales informaron lo ocurrido, pero no muestra ninguna evidencia que lo pruebe. Además la mujer comenta que el ejército ruso no ha confirmado la información y señala que de ser fidedigna “este conflicto militar podría estallar realmente”.

Por otro lado, al realizar una búsqueda inversa de imágenes, AP encontró que el video fue originalmente publicado el 22 de abril de 2023.

Hasta el 19 de enero AP no encontró reportes oficiales o mediáticos que confirmen que Estados Unidos infiltró drones en territorio ruso.

En el video la conductora señala que ese riesgo ya se había corrido antes cuando un “supuesto misil ruso habría caído en territorio polaco el cual no se encuentra en el conflicto” y que ese país es miembro de la OTAN.

La madrugada del miércoles 16 de noviembre de 2023 Polonia informó que un misil de fabricación rusa cayó en su territorio y mató a dos personas de acuerdo con un reporte de AP.

Más tarde la OTAN declaró que el misil aparentemente no fue un ataque intencional y que la defensa aérea en la vecina Ucrania probablemente lanzó el proyectil, fabricado en la era soviética, contra los ataques rusos contra Ucrania.

Si Rusia hubiera apuntado deliberadamente a Polonia se habría arriesgado a involucrar a la alianza militar de 30 naciones en el conflicto. En el caso de que Estados Unidos “hubiera infiltrado” drones a territorio ruso la acción también habría desatado una escalada en el conflicto bélico y ésta no se ha registrado.

AP informó el martes que los intensos ataques rusos con misiles y aviones no tripulados en Ucrania aumentaron drásticamente las víctimas civiles en diciembre, con más de 100 muertos y casi 500 heridos, según dijo Naciones Unidas en un nuevo informe.

A principios de año Rusia lanzó un récord de 90 drones tipo Shahed en Ucrania durante las primeras horas del nuevo año y el presidente ruso Vladimir Putin dijo que su país “intensificaría” este tipo de ataques. Estas declaraciones se dieron luego de que Ucrania bombardeara la ciudad fronteriza rusa de Belgorod matando a más de dos docenas de personas e hirieron a más de 100, informó AP.

— Abril Mulato

___

Presidente mexicano niega injerencia en renuncia de periodista televisiva

LA AFIRMACIÓN: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió el despido de la periodista Azucena Uresti, del medio televisivo Milenio.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en Facebook dicen, sin proveer contexto, que la renuncia de Uresti de Milenio fue producto de una solicitud directa de López Obrador. Las publicaciones han sido compartidas en grupos de Facebook dedicados a difundir contenidos contra López Obrador.

Al anunciar su salida el 19 de enero del medio de comunicación durante su noticiero nocturno, Uresti dijo que la decisión de concluir su participación de Milenio se debió a “desafíos, retos y presiones” profesionales. Comentaristas críticos de López Obrador reaccionaron con críticas en contra del mandatario, sugiriendo que éste había estado detrás de la salida de la periodista.

Sin embargo, en su mensaje de despedida, Uresti no hizo mención al mandatario ni referencia a alguna censura gubernamental. Además, agradeció a los directivos, propietarios y colaboradores del medio de comunicación.

Durante su conferencia matutina este lunes López Obrador reiteró que no estuvo involucrado en la decisión de la comunicadora de renunciar a Milenio. El mandatario hizo referencia a un comunicado emitido por la televisora en el cual la empresa dijo que la salida de la periodista se debió a que ella estaría en otro espacio informativo en un medio de comunicación distinto.

Previamente, durante una visita al estado de Durango el 20 de enero, el presidente había dicho que él no tuvo injerencia en la decisión de la comunicadora.

“Conozco al dueño del Milenio, Francisco González, es un hombre serio —mi amigo puedo decir—, pero nunca me atrevería, no lo he hecho nunca en mi vida, a hablarle al dueño de un medio de comunicación para que censure a un periodista”, dijo el presidente.

López Obrador agregó: “Nosotros respetamos el derecho de manifestación libre de las ideas. Nosotros no somos iguales a los autoritarios que gobernaban antes”. Incluso, hizo un llamado a Uresti para que aclarara específicamente qué la había llevado a renunciar.

En su comunicado, enviado a nivel interno a sus colaboradores, Milenio dijo que la salida de Uresti fue producto de una decisión por “mutuo acuerdo” y que la periodista había informado a la empresa que asumirá la conducción de un programa matutino radiofónico a nivel nacional.

Uresti, quien también encabeza un noticiero radiofónico vespertino en Grupo Radio Fórmula, había sido blanco de amenazas por parte del crimen organizado en 2021. El 9 de agosto de ese año, un grupo de supuestos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación difundió un video en el que la amenazaron por lo que consideraban una cobertura injusta.

Al momento de la publicación de este artículo, Uresti no había respondido a una solicitud de AP sobre la afirmación que circula.

— Marcos Martínez Chacón

___

Video de riña en evento político antecede a la campaña presidencial en México

LA AFIRMACIÓN: Un video grabado en el estado mexicano de Jalisco muestra a personas en una riña durante un evento de Claudia Sheinbaum, candidata oficialista a la presidencia de México.

LOS HECHOS: Publicaciones compartidas en X utilizan un video en el que algunas personas lanzan sillas contra los asistentes a un mitin político para afirmar que muestra un suceso reciente grabado durante la visita de la candidata presidencial oficialista.

Sheinbaum, quien representa a Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cerró su precampaña la semana pasada en la Ciudad de México, donde prometió la continuidad del proyecto del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

En este contexto, una publicación difundió el video de la riña junto con el mensaje: “Así recibieron a Sheinbaum en Jalisco”.

Pero esta información es falsa. Una búsqueda inversa muestra que el video no es reciente, sino que se compartió desde enero de 2018 y que se grabó en Coyoacán, en la capital mexicana.

Medios de comunicación locales que difundieron el evento reportaron entonces que las personas que se identificaron como simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) protagonizaron la agresión hacia un evento de Sheinbaum, quien entonces era precandidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Al cierre de las precampañas Sheinbaum mantuvo una sólida ventaja en las encuestas sobre Xóchitl Gálvez, abanderada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el PRD.

— León Ramírez

___

FUENTE: Associated Press