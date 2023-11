NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

LOS HECHOS: Después de la incursión de Hamás en el sur de Israel, en las redes sociales han circulado múltiples afirmaciones erróneas sobre el conflicto que The Associated Press ha verificado.

Más de 1.400 israelíes han muerto, la mayoría de ellos en los hechos del 7 de octubre, cuando Hamas ingresó a territorio israelí.

Una publicación que circula en Facebook muestra el video de eventos ocurridos en años anteriores para decir erróneamente que éste evidencia cómo Estados Unidos utilizó jets F-15 para lanzar ataques de precisión contra Hamas en Gaza tras el inicio de la guerra. En comentarios, usuarios atribuyeron los hechos a una alianza entre Washington e Israel.

Pero al hacer reversiones de fotogramas del video en Google, AP corroboró que la grabación que circula muestra imágenes que no corresponden al conflicto actual.

Por ejemplo, entre las imágenes incluidas en el video, una secuencia corresponde a un sobrevuelo de cuatro jets F-15 al Cementerio Nacional de Arlington, ocurrido el 24 enero de 2014 en memoria del general en retiro Robinson Risner.

Este video circula en internet desde aquel año. De acuerdo con un comunicado de la Base de la Fuerza Aérea Seymour Johnson, las cuatro aeronaves formaban parte del Escuadrón de Combate 336.

Además, el mayor Charlie Dietz, de la vocería del Departamento de Defensa estadounidense, dijo a AP en un correo electrónico que de ninguna forma es verdad que Estados Unidos haya utilizado aviones de combate como los F-15.

Tampoco existen registros en los comunicados oficiales del Pentágono de que haya ocurrido algo así.

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, dijo en un comunicado el 8 de octubre que Estados Unidos desplegó el portaaviones Gerald R. Ford al este del Mar Mediterráneo y jets de combate modelo F-35, F-15, F-16, y A-10 como una medida disuasiva, no anunció ningún ataque.

— El periodista de la AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

Policía no reprendió a ingleses que mostraban su bandera

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra el momento en el que un grupo de veteranos ingleses es reprendido por mostrar la bandera de Inglaterra. En ese país no se pueden mostrar las banderas nacionales en público, pero sí se pueden mostrar las de Hamás y otros grupos terroristas.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en X, antes conocida como Twitter, señala falsamente que policías en Londres reprendieron a un grupo de personas por mostrar la bandera de Inglaterra.

“La policía de Londres reprende a veteranos de guerra que mostraban la bandera británica. Llevar las banderas del ISLS (ISIS), AlQaeda, Hamás y los talibanes está bien, pero la de su propio país no…”, se lee en el mensaje. “En Londres, el alcalde es musulmán y los blancos allí ya son minoría étnica”.

La publicación acompaña un video en el que se ve a dos integrantes de la Policía Metropolitana de Londres hablando con un grupo de personas que carga sus banderas pidiéndoles que las retiren de las barreras. En algún momento uno de los hombres le dice a los agentes que cuando la gente marcha con decenas de banderas palestinas en las calles ellos no les dicen ni una palabra.

Pero tras revisar el video, AP confirmó que los elementos de la policía Metropolitana de Londres no los están reprendiendo por mostrar la bandera de Inglaterra, solo les están pidiendo que no coloquen las banderas sobre las barreras de metal.

“Pueden sostenerla, pueden ondearla”, dice un oficial y posteriormente señala unas barreras de metal que se encuentran en la calle, pero no se escucha lo que dice a continuación, pues el otro oficial habla a la vez y dice: “...Solo no coloquen nada sobre las barreras. Carguen sus banderas, pero no en las barreras”.

Además, a través de un correo electrónico, el área de prensa de la Policía Metropolitana remitió a AP a un tuit que la organización publicó sobre el video. “Hemos revisado este video cuidadosamente y los oficiales se encuentran en una posición difícil. Sus instrucciones son claras. No se permite colocar banderas en las barreras”, dice el mensaje.

Un vocero de la Policía reiteró que es falso que las banderas de ISIS, Al Qaeda, Hamás puedan colocarse en las barreras como dice la publicación.

De acuerdo con la web del gobierno británico, se permite a los individuos izar una bandera en propiedad privada siempre y cuando cumpla con condiciones estándar, como estar en una ubicación segura y no obstruir carreteras o ferrocarriles.

Se establece que no se necesita consentimiento para izar la bandera nacional de cualquier país.

Sin embargo, cualquier bandera que haga referencia a una organización prohibida bajo la Ley Antiterrorista no puede ser izada legalmente. El gobierno del Reino Unido tiene actualmente una lista de 79 grupos terroristas internacionales prohibidos, que incluye a Hamás, ISIS y Al Qaeda.

Esto significa que los individuos no pueden izar una bandera de Hamás en propiedad privada o en público.

La ministra del Interior británica Suella Braverman ha pedido en varias ocasiones que la policía intervenga en manifestaciones o intentos de intimidar a la comunidad judía o glorificar actos de terrorismo. El 8 de octubre, la ministra dijo que la policía debería “utilizar todo el peso de la ley” contra muestras de apoyo a Hamás después de una escalada de ataques en las fronteras de Israel.

Días más tarde, en una carta abierta a la comunidad judía de Londres la semana pasada, la subcomisionada de la policía metropolitana, Dame Lynne Owens, dijo que los agentes deben tener cuidado de no malinterpretar el apoyo a Palestina como apoyo a Hamás, un grupo terrorista proscrito.

“Lo que no podemos hacer es interpretar el apoyo a la causa palestina de manera más amplia como automáticamente un apoyo a Hamás o a cualquier otro grupo proscrito, incluso cuando se produce después de un ataque llevado a cabo por ese grupo y cuando para muchos el vínculo parece indiscutible”, afirmó la funcionaria. “Una expresión de apoyo al pueblo palestino en general, incluido enarbolar la bandera palestina, no constituye, por sí sola, un delito penal”.

Por último, aunque de acuerdo con el último censo étnico realizado en Inglaterra, Londres es la región más étnicamente diversa de Inglaterra, “los blancos” no son una minoría como asegura incorrectamente la publicación.

El censo publicado en diciembre de 2022 establece que los blancos británicos representan el 36,8% de la población y los “otros blancos” (término para describir a personas que se autoidentifican como blancas, pero que no pertenecen a los grupos étnicos inglés, galés, escocés, romaní o irlandés) representan un 17,0% lo que equivale a un 53,8% de la población en Londres.

La población asiática es de un 20,7%, la negra equivale a un 13,5%, la mixta a 5,7%, y “otros grupos étnicos” representan un 6,3%.

— La periodista Abril Mulato verificó esta información.

Reporte de envío de ayuda desde México a Cuba es de 2021

LA AFIRMACIÓN: El gobierno de México decidió enviar un buque con alimentos y medicinas a Cuba en lugar de enviar apoyo a las personas damnificadas por el huracán Otis en Acapulco.

LOS HECHOS: El reporte del donativo de México a Cuba se transmitió en 2021 en la cadena china CGTN. La ayuda fue enviada con el objetivo de atender la crisis provocada por la pandemia de COVID-19.

Publicaciones que se comparten en redes utilizan un reporte transmitido hace dos años para afirmar que el gobierno mexicano prefirió enviar ayuda a Cuba antes que atender a las personas damnificadas por el huracán Otis.

Otis golpeó como categoría 5 a Acapulco el 25 de octubre y, según las autoridades, ocasionó afectaciones en 250.000 viviendas, 120 hospitales y clínicas y en más del 80% de los comercios e infraestructura hotelera de la ciudad costera. Hasta el momento se han registrado 48 fallecidos y 48 desaparecidos.

De acuerdo con mensajes difundidos en Facebook, TikTok y X, anteriormente conocido como Twitter, tras el paso del huracán el gobierno envió un buque con apoyo a Cuba en lugar de mandar ayuda a los damnificados.

Las publicaciones utilizan un reporte en el que se informa la llegada de uno de estos barcos a la isla. “En horas de la tarde de este viernes arribó al puerto de La Habana un buque de la Armada mexicana”, dice el presentador en el reporte.

Pero con una búsqueda de las palabras del presentador, AP encontró que el mismo video fue difundido el 21 de julio de 2021 en el canal de YouTube de la cadena china CGTN Español.

En la descripción del video la cadena explica que se trata de un donativo de México a Cuba “para ayudar a la isla en medio de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense”.

Previo a esa fecha, el gobierno de México había anunciado el envío de dos barcos de la Secretaría de Marina a Cuba con ayuda sanitaria y alimentaria.

“El gobierno de México reitera su compromiso de seguir realizando acciones de cooperación internacional y asistencia humanitaria con los países de América Latina y el Caribe para poder hacer frente a los estragos de la pandemia”, informó entonces.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el lunes que su gobierno dispone de recursos suficientes para atender la devastación que dejó Otis. La semana pasada, el gobierno informó que dispondrá de unos 3.700 millones de dólares para entregar ayudas a las familias, pequeños empresarios y hoteleros.

— El periodista de la AP León Ramírez verificó esta información.

Mexicanos aún necesitan visa para viajar a Estados Unidos

LA AFIRMACIÓN: Gracias al presidente estadounidense Joe Biden habrá viajes sin visa para los mexicanos.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook dice falsamente: “¡BUENAS NOTICIAS! Viajes Sin Visa Para Mexicanos a Estados Unidos Gracias a JOE BIDEN”

El mensaje acompaña un video en donde se asegura que luego de que en México se llevara a cabo la cumbre migratoria se estableció que si México cumple con tener fronteras seguras e incrementa el salario de los mexicanos “muy pronto todos los mexicanos podrán visitar Estados Unidos sin tener que ir al consulado a pedir una visa”.

Después se asegura que sólo falta que México convenza a los países latinoamericanos para frenar la inmigración ilegal para que no se les pida visa a los mexicanos y que el gobierno mexicano realizó la cumbre migratoria y está organizando reuniones para que el país “pueda entrar a un exclusivo grupo de 41 países que pueden visitar a Estados Unidos sin visa”.

También en la grabación se menciona que este tema se trató en la última visita del secretario de Estado, Antony J. Blinken, a México.

Sin embargo, más allá de estas afirmaciones sin fundamento, en el video no se muestra ni se menciona ninguna prueba de que la exención de visas estadounidenses para mexicanos haya ocurrido o vaya a suceder en un futuro cercano, sólo se hacen suposiciones.

AP no encontró ninguna confirmación en los canales oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana ni del Departamento de Estado estadounidense de que las leyes migratorias hayan cambiado o que los viajeros mexicanos ya no necesiten solicitar una visa si desean entrar a territorio estadounidense.

Tampoco existen reportes mediáticos que informen que los mexicanos no necesitan visa para viajar a Estados Unidos.

Actualmente, de acuerdo con la información en la web de la embajada de Estados Unidos en México, esa sede y los consulados en México siguen procesando visas.

Por otro lado AP confirmó que México aún no es parte del programa de exención de visas estadounidense conocido como “Visa Waiver Program” (VWP, por sus siglas en inglés). Para ser parte del VWP los países designados deben de cumplir con estrictos requisitos de seguridad, de aplicación de la ley y relacionados con la inmigración.

De acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) hasta el momento sólo 41 países en el mundo no requieren visa para ingresar a Estados Unidos; México no es uno de ellos.

También un representante del DHS dijo a AP en un correo electrónico que esa afirmación no es correcta.

Además, sobre la visita de Blinken que ocurrió el pasado 5 de octubre, ninguna de las administraciones mencionó en sus comunicados oficiales que en su reunión habían hablado sobre la exoneración de visas para los mexicanos. De lo que sí se habló, de acuerdo con el Departamento de Estado, fue de los desafíos que plantean la migración irregular y el fentanilo sintético, así como sobre las iniciativas para abordar estas cuestiones.

En el video también se sugiere que para incrementar el salario de los mexicanos el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ordenó quitarle más de 15.000 millones de pesos (unos 800 millones de dólares) al Poder Judicial de México.

Pero esto tampoco es correcto. El 28 de octubre entró en vigor el decreto promulgado por López Obrador para eliminar 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que acumulan alrededor de 800 millones de dólares.

Dichos fondos se usaban para pagar complementos a la jubilación o gastos médicos de los empleados de la judicatura y que, según el gobierno, en realidad se desviaban para crear privilegios y grandes sueldos.

López Obrador ha asegurado que estos recursos se usarán para becas, caminos o potabilizadoras de agua, e incluso el martes de la semana pasada propuso que los fondos de los 13 fideicomisos se destinen para ayudar a los afectados por Otis.

Sin embargo, el mandatario no ha afirmado que los fondos se utilizarán para fortalecer la frontera con Estados Unidos y hacerla más segura o para aumentar los sueldos de los mexicanos como sugiere la publicación.

— Abril Mulato

Presentador mexicano no recomendó producto contra la diabetes

LA AFIRMACIÓN: El presentador mexicano Javier Alatorre recomendó una pastilla que cura la diabetes. En su noticiero nocturno Hechos de TV Azteca, un médico promocionó un producto para reducir los niveles de azúcar en la sangre y el riesgo de coma diabético.

LOS HECHOS: La publicación utiliza dos grabaciones alteradas: un fragmento del noticiero de Alatorre y un video de un creador de contenido en YouTube.

Publicaciones que se comparten en Facebook utilizan la imagen de un presentador de la cadena de televisión TV Azteca, la segunda más grande de México, para promover supuestos productos que curan la diabetes.

“Una cápsula es suficiente para deshacerse de la diabetes tipo dos. Más de 20.000 mexicanos se han curado de diabetes gracias a un nuevo medicamento de un médico mexicano”, parece decir Alatorre en los mensajes que se difunden en redes sociales.

Posteriormente, el video simula una entrevista en el programa hecha a un hombre que promete que con un producto “su azúcar se estabilizará por completo y la diabetes desaparecerá para siempre. El riesgo de aumento de azúcar y coma diabético se reducirá a cero”.

Pero esta información es falsa. En su programa de radio “Las Noticias con Javier Alatorre”, el comunicador habló sobre estas publicaciones. “Ahora es un asunto de la diabetes, pero no. Yo ni vendo nada ni avalo nada, ni nada de ese tipo de cosas que usted ve en las redes sociales”, dijo.

“No, yo no avalo, no recomiendo ninguno de esos remedios mágicos. Ni de rodillas, ni de diabetes, ni de ninguna enfermedad, eso que está circulando en las redes sociales. ¿Está mi imagen ahí? Sí. Pero lo truquean de tal forma que parece que lo estoy avalando y no, creáme que no lo estoy haciendo”, agregó.

Contactada por AP, María de Lourdes Monsalvo, directora de Distribución Digital de Fuerza Informativa Azteca, confirmó que el video muestra un deepfake. “La imagen que utilizan está totalmente deformada, no corresponde a nuestros lineamientos de uso de imagen, ni el logotipo de Azteca es correcto”, comentó.

Con una búsqueda inversa de las imágenes en el video, AP encontró que quien aparece en la supuesta entrevista con Alatorre es Ezequiel Montaño, una persona que difunde contenido sobre terapias alternativas para la diabetes y se identifica como “naturista”.

La publicación utiliza una versión alterada de un video que subió Montaño a su cuenta de YouTube. AP contactó a Montaño para obtener comentarios sobre la publicación, pero no obtuvo respuesta inmediata.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) explican que si bien existe un tratamiento para personas con esta enfermedad, no existe una cura.

— León Ramírez

