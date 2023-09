NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

El 12 de septiembre The Associated Press reportó que el presidente de la Cámara de Representantes anunció que ordenará dar inicio a una investigación formal de juicio político al presidente Joe Biden por los negocios de su familia. McCarthy dijo que las investigaciones de la Cámara de Representantes sobre la familia Biden este año han descubierto una “cultura de corrupción” que exige una revisión más profunda.

En los últimos días usuarios de redes han retomado la información para señalar incorrectamente que Biden enfrentará un juicio político.

Una investigación de juicio político y destitución es una indagación sobre posibles irregularidades cometidas por un funcionario federal, como el presidente de Estados Unidos, funcionarios del gabinete o jueces. El proceso está redactado en la constitución.

Si bien la Cámara de Representantes tiene el poder de acusar a un funcionario federal, sólo el Senado tiene la capacidad de condenar y destituir a un individuo de su cargo.

Para celebrar un juicio político contra Biden, la cámara baja tendría que aprobar al menos un cargo de destitución en su contra, lo que requiere una mayoría de votos. Una investigación para un posible juicio político también puede cerrarse sin que se presenten cargos.

Desde que obtuvieron la mayoría en enero, los republicanos de la Cámara de Representantes han investigado agresivamente a Biden y a su hijo Hunter Biden afirmando sin pruebas que participaron en un plan de tráfico de influencias.

Las comisiones mencionadas por McCarthy la semana pasada han trabajado juntas durante meses en varias investigaciones relacionadas con la familia Biden y aún no han conectado al presidente directamente con ninguna de ellas.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

Palabras de López Obrador sobre caso Ayotzinapa son sacadas de contexto

LA AFIRMACIÓN: El martes durante su conferencia de prensa matutina el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador declaró que el Estado no fue el culpable de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.

LOS HECHOS: Las palabras del mandatario fueron tergiversadas. López Obrador comentó en la rueda de prensa que la prioridad de la investigación del caso Ayotzinapa debe ser “encontrar a los muchachos” y no sólo culpar al Ejército y al Estado.

Este martes se cumplió el noveno aniversario de la desaparición de 43 estudiantes entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en la localidad sureña de Iguala, en el estado de Guerrero.

En redes se compartieron mensajes conmemorando la fecha y críticas al último informe del caso que el gobierno de México presentó a familiares de los estudiantes esta semana.

Una publicación compartida en Twitter dice: “Se pasaron 9 años lucrando políticamente con el caso Ayotzinapa, desgañitándose con que #FueElEstado, @LaydaSansores se puso las fotos de los normalistas hasta en las nalgas y ahora resulta que siempre NO fue el Estado”.

El mensaje incluye un video en el que se ve a López Obrador diciendo: “No es culpar por culpar, no es nada más: ‘Fue el Estado y fue el Ejército’, y ya. No”.

Pero López Obrador no dijo esa frase de manera aislada en la conferencia del martes. AP revisó la conferencia y confirmó que el video sólo muestra una parte de la respuesta que el presidente dio a un reportero que lo cuestionó sobre el tema.

El reportero le preguntó al mandatario sobre el último informe sobre el caso realizado por la Secretaría de Defensa (Sedena) en el que se incluye la transcripción de conversaciones que sostuvieron miembros del grupo criminal Guerreros Unidos con un mando policial “el día de los hechos”. Los mensajes hablaban de “17 muchachos que iban a ser trasladados a otro lugar”.

El periodista le dijo al presidente que los padres de los desaparecidos quieren el audio original de donde salió la transcripción y le pregunta a López Obrador si se cuenta con él.

López Obrador responde que no y que “se está buscando”, pero que “todo lo que hay se ha entregado”.

Posteriormente dice que el material se buscará en todos lados, incluido un sistema electrónico de la Secretaría de Defensa. Luego señala que con la información que se cuenta y con la ayuda que pueden obtener de “detenidos o quienes están en libertad” su administración logrará encontrar a los estudiantes.

“Porque ahora todo, ¿no?, parece estar enfocado a culpar al Ejército de que no ha dado información, cuando lo que tenemos que tener como prioridad es encontrar a los muchachos y la información que ya se tiene y la que podemos obtener en estos tiempos nos pueden conducir a eso”, señaló el presidente mexicano.

Después menciona la frase que aparece en el video. “No es culpar por culpar, no es nada más: ‘Fue el Estado y fue el Ejército’, y ya. No, vamos a conocer la verdad, lo que sucedió. Yo no voy a mentir ni vamos a fabricar algo que no sea cierto y vamos a actuar con rectitud y no somos iguales”, dijo el presidente.

El mandatario no dijo que el Estado no fuera responsable de la desaparición de los jóvenes.

Lo que sí dijo fue que su administración llegó al poder en 2018 y que el caso sucedió en 2014, por lo que su gobierno está reconstruyendo a partir de lo que existe. Más adelante aseveró: “¿Qué fue lo que produjo lo de Ayotzinapa? El autoritarismo del Estado”.

México conmemoró el martes con una multitudinaria marcha en la capital el noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en medio de fricciones entre el gobierno y los familiares de los jóvenes que denunciaron trabas del Ejército en el esclarecimiento del caso.

Por el caso han sido detenidos una docena de militares y el exprocurador Jesús Murillo Karam, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.

El caso Ayotzinapa se convirtió en un símbolo en un país con más de 110.000 desaparecidos y donde todavía imperan altos niveles de impunidad, corrupción y violencia.

— Abril Mulato

Video desinforma sobre el contenido de documentos de la ONU sobre educación sexual

LA AFIRMACIÓN: La Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un documento de la Agenda 2030 con el que quiere legalizar el sexo con niños y permitir que se extirpen los genitales. Se ordena a los niños de 9 a 12 años tener su primera experiencia sexual y aprender a utilizar la pornografía.

LOS HECHOS: La publicación tergiversa documentos de agencias coordinadas por la ONU en los que se marcan directrices sobre educación sexual para niños y jóvenes. En los documentos no hay mención del sexo entre adultos y niños, cirugías de reasignación de sexo ni existe una orden para que escuelas y profesores enseñen a masturbarse, consumir pornografía o tengan su primera relación sexual.

Publicaciones que se difunden en redes sociales afirman erróneamente que documentos de la ONU demuestran que la organización, como parte de la Agenda 2030, está normalizando la pedofilia al legalizar las relaciones sexuales entre adultos y niños, promover las cirugías de reasignación de sexo y ordenar a las escuelas que enseñen a los niños a masturbarse o a tener relaciones con personas del mismo sexo.

“La ONU ha publicado un documento en el que por un lado quiere legalizar el sexo con niños y por otro permitir que los niños se extirpen los genitales bajo la ley de autodeterminación”, dice un video compartido en Facebook que acumula 168.000 visualizaciones.

Este mensaje añade que la ONU y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han ordenado a las escuelas de todo el mundo que “enseñen a los niños pequeños a masturbarse” y “aconsejan a los niños el uso de pornografía y distribuyen carteles en las escuelas animando a los niños a realizar actos homosexuales con sus compañeros. Los libros recomendados enseñan a los más pequeños el sexo oral”.

Además, indican que los documentos establecen que los niños de 9 a 12 años “deben tener su primera experiencia sexual y aprender a utilizar la pornografía online”.

El video hace referencia a reportes reales elaborados por agencias coordinadas por la ONU, pero tergiversa su contenido. AP hizo una revisión de estos contenidos y no encontró ninguna mención favorable del sexo entre niños y adultos, los procedimientos quirúrgicos genitales, la promoción de las relaciones homosexuales o alguna orden para que las escuelas enseñen a los infantes a masturbarse.

El reporte “International technical guidance on sexuality education” de 2018 elaborado por agencias de la ONU establece que su objetivo es “preparar a los niños, niñas y jóvenes con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los empoderarán para: realizar su salud, bienestar y dignidad; desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas”. Es falso que quiera forzar a que los niños tengan relaciones sexuales.

Dentro de sus puntos contempla que los infantes reconozcan que internet y las redes sociales pueden no ser seguras, así como maneras para identificar y hablar si han visto algo en línea que los haga sentir incómodos.

Por otro lado, el reporte “Standards for Sexuality Education in Europe”, elaborado por el Centro Federal de Educación para la Salud de Alemania para la OMS en 2010, menciona que en el rango de 9 a 12 años los niños pueden recibir información sobre las primeras experiencias sexuales y la influencia de la pornografía infantil, no una orden, como dice la publicación.

Un vocero de la ONU dijo en mayo a AP que eran falsas las publicaciones que aseguraban que, según Naciones Unidas, “los niños deben tener parejas sexuales”.

Los objetivos de la Agenda 2030 contemplan “no dejar a nadie atrás” y el reconocimiento de los derechos de las personas independientemente de su sexo. El Objetivo 3, que incluye el acceso universal a los servicios de atención de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, se ha convertido en decenas de publicaciones con desinformación que AP ha verificado previamente.

— El periodista de AP León Ramírez verificó esta información.

Video de candidato de ultraderecha en Argentina fue alterado

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a Javier Milei, candidato ultraderechista a la presidencia de Argentina, cantando en un evento la “marcha peronista”.

LOS HECHOS: El audio del video fue editado para generar la apariencia de que Milei cantó esa marcha en el evento ocurrido el 22 de septiembre. El video original muestra al precandidato arengando un eslogan de su campaña.

Millones de argentinos participaron el 14 de agosto en las elecciones primarias rumbo a los comicios generales de octubre, en un país golpeado por la inflación y la inseguridad, reportó AP.

Milei, de la coalición La Libertad Avanza, se convirtió en el precandidato presidencial más votado en las primarias con 30,27% de los sufragios.

Éste ha dicho que el cambio climático es una mentira y que es admirador de los expresidentes de Brasil y Estados Unidos, Jair Bolsonaro y Donald Trump, respectivamente.

Tras los resultados de las primarias, en las redes sociales han circulado múltiples afirmaciones erróneas sobre el proceso electoral en Argentina que AP ha verificado.

Por ejemplo, una publicación en la red social X, antes llamada Twitter, muestra el video alterado para decir erróneamente que Milei aparece cantando “la marcha peronista”, melodía característica de las agrupaciones afines al peronismo.

Pero el audio del video de 20 segundos que circula fue alterado. Al hacer reversiones de fotogramas clave del video, AP corroboró que la grabación original del evento, disponible en el canal oficial de YouTube de Milei, lo muestran arengando la frase “la casta tiene miedo”.

Esta frase se ha convertido en un eslogan de la campaña de Milei, quien se ha referido a sus principales rivales en la contienda como “la casta política”.

Además, Milei denunció a través de su cuenta oficial de X que la grabación que circula en internet fue alterada. También desmintió la versión que circula con el video editado en una entrevista radiofónica reciente.

El triunfo del ultraderechista en las primarias de mediados de agosto puso en jaque la hegemonía de las dos principales coaliciones que se han alternado en el poder en los últimos años. También reflejó la frustración de los argentinos con la clase dirigente por su incapacidad para revertir la inflación -que superó en agosto el 124% interanual-, la inseguridad y la corrupción, reportó AP.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

Reportes de tormenta en EEUU son de 2022, no muestran un fenómeno reciente

LA AFIRMACIÓN: Estados Unidos vive un fenómeno apocalíptico, se congela bajo una tormenta helada. Más de un millón y medio de personas se encuentran sin electricidad y al menos 10 personas han muerto.

LOS HECHOS: El video contiene reportes de medios de comunicación que informaron de las afectaciones por la tormenta invernal que impactó a Estados Unidos en diciembre de 2022. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), no tiene registro de heladas recientes en el país.

Una publicación difundida en Facebook afirma que Estados Unidos padece un “fenómeno apocalíptico” por fuertes nevadas, bajas temperaturas y cortes de energía.

“Últimas noticias EEUU ¡ CONGELAMIENTO TOTAL! Proporciones apocalípticas”, dice el mensaje que está acompañado por un video que acumula 837.000 reproducciones.

En la grabación se escucha a una persona decir: “Más de un millón y medio de personas sin electricidad. Al menos 10 personas han muerto tan sólo en las carreteras desde que comenzó la tormenta en los estados de Kansas, Oklahoma, Kentucky y Ohio”. Además, afirma que Nueva York declaró el estado de emergencia.

Varios usuarios de la red social expresaron su preocupación, aunque personas que dijeron vivir en esos estados dijeron que actualmente hace calor.

AP hizo una búsqueda de los reportes que incluye el video y encontró que en realidad son informes que medios de comunicación hicieron al respecto de la tormenta invernal de 2022 en Estados Unidos.

El primer reporte fue tomado de un video que Euronews publicó el 24 de diciembre de 2022, mientras que el segundo reporte corresponde a una transmisión de Telemundo del 23 de diciembre del mismo año.

AP hizo una revisión en el portal del Servicio Meteorológico estadounidense, pero no encontró ninguna alerta sobre heladas registradas en las últimas semanas en dos terceras partes del país, como dice la publicación. Tampoco hay registro de un pronóstico así para los próximos días ni una alerta por el clima del estado de Nueva York.

Una gélida tormenta invernal se extendió por todo Estados Unidos durante la última semana del año pasado, lo que dejó sin electricidad a cientos de miles de hogares y negocios y causó preocupación a millones de personas por la posibilidad de apagones, reportó AP.

Autoridades de distintos puntos de Estados Unidos atribuyeron las muertes a la exposición a las bajas temperaturas, a accidentes automovilísticos, a caídas ramas de árboles y otros efectos de la tormenta.

— León Ramírez

