NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Individuo que denuncia corrupción en vídeo no es general del Ejército, afirma gobierno mexicano

La publicación con la grabación ha sido compartida en las redes sociales por usuarios dedicados a diseminar contenido crítico del gobierno de López Obrador.

Luego de que el video se difundiera en redes, López Obrador indicó en una rueda de prensa del 31 de julio que no es verdad que el individuo sea general del Ejército ni que pertenezca a las Fuerzas Armadas.

“Pero así están. Imagínese disfrazarse de general para denunciar y no es general”, dijo el mandatario.

En la conferencia, el vocero del gobierno mexicano, Jesús Ramírez, dijo al presidente que la afirmación errónea circuló principalmente en las redes sociales.

También Juan José Montiel Maldonado, coronel encargado de la Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dijo a AP que García Miramomentes nunca ha pertenecido a las Fuerzas Armadas ni consta entre su personal.

Además, no existen registros en las bases de datos de servidores públicos del gobierno federal mexicano de que García Miramontes haya desempeñado algún cargo en la Administración pública federal.

También Arturo Lagunas Montellano, presidente de la organización “Movimiento México 2030”, dijo a The Associated Press que García Miramontes no presentó ninguna certificación oficial para acreditar que pertenece al Ejército.

Previamente la organización ya había aclarado en un comunicado a través de su página de Facebook que, aunque García Miramontes no estaba en la lista de oradores programados en el evento del 29 de julio, se le concedió la palabra para respetar la “libertad de expresión”.

En el comunicado, la organización dijo que no podía “de ninguna manera avalar o respaldar” las declaraciones hechas por García Miramontes en el evento.

— El periodista de la AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

____

Video muestra entrega de comida a niños en Colombia, no en México

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a un grupo de niños en México a quienes se les pide posar ante un fotógrafo para simular la entrega de una porción de comida distribuida por el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

LOS HECHOS: La grabación corresponde a un incidente ocurrido en 2016 en una institución educativa en Colombia, que en su momento fue denunciada por irregularidades en un programa de entrega de alimentos; no tiene relación con México ni Morena.

Publicaciones que circulan en Twitter y Facebook incluyen el video de la escuela en Colombia para decir falsamente que corresponde a una entrega de alimentos a estudiantes en México por parte de Morena.

Las publicaciones han sido compartidas en las redes sociales por usuarios críticos de Morena y del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un texto sobre el video dice “Desayunos de Morena”.

Pero al hacer reversiones de fotogramas clave del video en Google, AP corroboró que la grabación corresponde a hechos ocurridos en 2016 en una escuela de Colombia, no en México.

Medios de comunicación colombianos e internacionales reportaron en ese momento sobre la grabación que se viralizó ese año.

De acuerdo con los reportes, el video desató una controversia por supuestas irregularidades en el programa de entrega de alimentos a estudiantes de escuelas en Colombia.

Los medios reportaron que los hechos ocurrieron en la escuela Instituto Sagrado Corazón de Jesús, en la ciudad de Aguachica, en el departamento de César, al noreste del país sudamericano.

Tras la difusión del video en 2016, el Instituto Nacional de Bienestar Familiar de Colombia (ICBF), dedicado a la protección de los derechos de niños y adolescentes en ese país, presentó una denuncia por las presuntas irregularidades expuestas.

El ICBF hizo alusión en su denuncia al video y semanas después de la publicación, fue capturado el entonces alcalde de Aguachica, Henry Montes, por las irregularidades expuestas.

La misma grabación ha sido utilizada en años anteriores para decir falsamente que muestra a estudiantes en Venezuela siendo obligados a posar para las cámaras.

— Marcos Martínez Chacón

____

Oposición no ha solicitado seguridad militar para aspirante a la presidencia de México

LA AFIRMACIÓN: Los opositores al presidente mexicano iniciaron una campaña sucia contra el mandatario Andrés Manuel López Obrador buscando que su administración le proporcione seguridad militar a la precandidata de la oposición Xóchitl Gálvez.

LOS HECHOS: El gobierno de López Obrador denunció una campaña sucia en su contra por parte de la oposición, pero no dijo que se le haya solicitado seguridad militar para ninguno de los aspirantes a la presidencia. El equipo de prensa de Gálvez negó que la senadora esté buscando seguridad militar.

López Obrador afirmó que se está impulsando una “campaña sucia” para responsabilizarlo de posibles acciones de violencia que podrían sufrir aspirantes presidenciales y periodistas.

“Nuestros adversarios ya algunos, están fuera de sí. Estoy constatando una campaña que acaban de echar a andar, muy irresponsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima: están difundiendo que, si le pasa algo a un periodista, a un aspirante a la presidencia, va a ser culpa mía”, dijo el mandatario al rechazar las afirmaciones que han hecho periodistas y columnistas alertando en medios locales sobre los riesgos de posibles acciones de violencia contra Gálvez, ante las recurrentes críticas del gobernante.

El presidente detalló que el periodista mexicano Joaquín López Dóriga dijo que el ataque contra Gálvez “iba a ser como cuando el asesinato de Colosio” en el cual culparon al expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del PRI, fue asesinado el 23 de marzo de 1994 durante la campaña presidencial.

Las declaraciones del presidente se dieron luego de varias semanas en las que ha atacado a la senadora recurrentemente en su conferencia matutina, conocida como la mañanera.

El gobernante ha vinculado a la senadora opositora con los sectores “conservadores” y la “oligarquía” de México, la acusó de beneficiarse de contratos millonarios para sus empresas tecnológicas, sin precisar cuál era la irregularidad, y difundió los balances fiscales de sus compañías, reportó AP.

A raíz de esto, en Facebook se compartió una publicación que asegura que las advertencias de los periodistas sobre un posible ataque a Gálvez tienen como objetivo que López Obrador le proporcione a la precandidata seguridad militar.

Pero tras revisar la conferencia del 25 de julio en la que López Obrador acusó a periodistas de una campaña en su contra, The Associated Press no encontró ninguna afirmación del mandatario que indique que la oposición ha solicitado seguridad militar para cuidar a Gálvez o a ningún otro aspirante a la presidencia mexicana.

Lo que sí dijo López Obrador fue que todos los candidatos deben estar protegidos, al igual que los periodistas, pero agregó que era “muy perverso adelantar” que iba a ocurrir un crimen y que el presidente iba a ser el responsable. “Todo por cuestiones políticas o politiqueras, por la ambición al poder”, comentó.

Consultado por AP vía telefónica, el equipo de prensa de Gálvez negó que hubiera solicitado el apoyo de personal de seguridad de ningún tipo a la Presidencia.

Varios periodistas y columnistas sí han expresado que el Estado tendría que garantizar la seguridad a Gálvez. Por ejemplo, López Dóriga y Raymundo Rivapalacio.

“Yo estaba hablando de la seguridad de Xóchitl Gálvez, porque como está siendo víctima de una ofensiva desde el presidente de la República, diputados y senadores de Morena... Entonces lo que está en riesgo es su seguridad”, dijo López Dóriga. “Yo insisto que le tienen que garantizar su seguridad y que se la tiene que garantizar el Estado mexicano”.

Rivapalacio señaló en su columna: “Es imperativo que haya protección para la aspirante y cuidarla de absolutamente todo, de un accidente callejero, de uno de esos fanáticos en la calle que le pueda hacer daño porque piensa que así ayudará a López Obrador o de un atentado de un grupo con fines políticos o del crimen organizado”.

Por su parte, Gálvez dijo a la prensa que no temía por su vida al ser consultada sobre posibles riesgos de ataques. La senadora reiteró sus críticas contra López Obrador, al que señaló de darle “golpes bajos” por divulgar información confidencial de los balances de sus empresas y afirmó que “no se vale que el presidente use todo el poder del Estado para atacarme”.

— La periodista de la AP Abril Mulato verificó esta información.

____

Fotografías no muestran ataque de jaguar a trabajador del Tren Maya en México

LA AFIRMACIÓN: Trabajador del Tren Maya en México sufrió graves lesiones tras ser atacado por un jaguar en una zona donde se construye el megaproyecto.

LOS HECHOS: Las fotografías corresponden a un suceso en Venezuela, indicó una organización local a The Associated Press.

Publicaciones compartidas en redes sociales utilizan imágenes de una persona herida y afirman que muestran el ataque de un jaguar a un trabajador del Tren Maya, megaproyecto insignia de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El proyecto ferroviario abarca cinco estados del sureste mexicano y pasará por las playas del Caribe, así como por zonas selváticas en las que habitan jaguares.

Algunos mensajes que se difunden en redes sociales afirman que este supuesto trabajador del Tren Maya fue atacado en Tulum, al sur del popular balneario Cancún, en el estado de Quintana Roo. Otras publicaciones afirman que sucedió en Xpujil, en Campeche.

Sin embargo, AP hizo una búsqueda inversa y encontró que las mismas imágenes se publicaron en medios locales en Venezuela a inicios de julio, indicando que el hombre de la fotografía había peleado con un jaguar para salvar su vida.

Alexander Blanco, miembro de la organización Fundación Esfera, confirmó a AP que las imágenes muestran a Carlos Figuera, una persona indígena que forma parte de la etnia Kariña en la sierra de Imataca en Venezuela, y no a un trabajador del Tren Maya.

La Fundación Esfera, que brindó apoyó a Figuera, compartió una publicación en Instagram el 9 de julio en la que indican que sobrevivió a un “encuentro fortuito” con un jaguar.

Blanco contó en un mensaje de voz que, cuando estaban en la selva, el jaguar atacó al perro de Figuera, por lo que él le lanzó una flecha. El felino se lanzó sobre él y Figuera respondió al ataque con un machete. Al final, ni su perro ni el jaguar sobrevivieron y el hombre terminó con heridas graves, dijo Blanco.

Posteriormente aseguró que el jaguar que aparece en las imágenes no es el mismo que atacó a Figuera, pues las personas de esa etnia no utilizan armas de fuego.

Javier May, titular del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) de México, indicó que estas publicaciones son falsas en redes sociales.

— El periodista de la AP León Ramírez verificó esta información.

___

Video no muestra avistamiento de ovnis en Nevada, se creó en un simulador digital

LA AFIRMACIÓN: Video exhibe el avistamiento de tres objetos voladores no identificados en Nevada, Estados Unidos, y cómo un avión los persigue.

LOS HECHOS: El video se subió a Instagram el 30 de julio en una publicación que menciona que fue creado con Digital Combat Simulator. Su creador, el usuario iceman_fox1, confirmó a AP que no muestra un suceso real.

El testimonio de un exfuncionario de inteligencia de la Fuerza Aérea sobre objetos voladores no identificados, que fue rechazado por el Pentágono, inspiró una serie de publicaciones en redes sociales sobre la vida extraterrestre y los avistamientos de sus naves.

Días después de la audiencia en la Cámara de Representantes, usuarios de Meta, TikTok y X, antes conocido como Twitter, compartieron un supuesto video que muestra tres platillos voladores a los que siguen dos aeronaves.

“Circula en redes este video que fue grabado en #Nevada, en el que se puede observar #OVNIS”, dice una de las publicaciones compartidas en Facebook. “Y así van tranquilamente sin que nadie los moleste. Nevada”, dice otro mensaje.

En la sección de comentarios, algunos usuarios tomaron el video como real y acusaron que podría ser una conspiración del gobierno estadounidense para ocultar otras noticias, como casos de pedofilia.

Sin embargo, AP encontró que el video se compartió desde las cuentas de redes sociales de iceman_fox, un usuario que se describe como creador de videos realistas de Digital Combat Simulator, un simulador de combate aéreo desarrollado por Eagle Dynamics.

En sus videos, el usuario añadió el mensaje: “Grabado con Digital Combat Simulator”. Consultado vía Facebook, iceman_fox confirmó que no muestran un suceso real, sino que fueron hechos con el simulador.

AP ha desmentido otros videos que utilizan este programa para ilustrar supuestos encuentros de ovnis o ataques.

El miércoles, el mayor retirado David Grusch dijo ante una subcomisión de Supervisión de la Cámara de Representantes que Estados Unidos está ocultando un programa de larga data que recupera y realiza ingeniería inversa de objetos voladores no identificados.

Cuando se le preguntó si el gobierno tenía información sobre vida extraterrestre, Grusch respondió que Estados Unidos probablemente está al tanto de la actividad “no humana” desde la década de 1930, reportó AP.

El Pentágono ha negado las afirmaciones de Grusch de un encubrimiento. En un comunicado, la portavoz del Departamento de Defensa, Sue Gough, dijo que los investigadores no han descubierto “ninguna información verificable para corroborar las afirmaciones de que haya existido en el pasado o exista actualmente algún programa relacionado con la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres”. La declaración no abordó los ovnis que no se sospecha que sean objetos extraterrestres.

— León Ramírez

___

Encuentra más verificaciones de la AP aquí: https://apnews.com/hub/ap-verifica

___

Sigue a @APFactCheck en Twitter: https://twitter.com/APFactCheck

